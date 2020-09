Traian Băsescu și-a exercitat dreptul de vot în jurul orei 9 dimineața. Fostul președinte candidează pentru funcția de primar general al Capitalei din partea PMP.

Fostul președinte Traian Băsescu, actual candidat la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineața, alături de soția sa, Maria. El i-a sfătuit pe bucureșteni să dea un vot util.

„În concluzie, am votat, cred că Bucureștenii vor reuși să dea vot util pentru ei. Eu îi sfătuiesc să dea un vot util pentru ei, să-l aleagă pe cel care poate schimba lucrurile pentru ei. Vot în condiții de pandemie, dar a decurs normal”,a spus Traian Băsescu la ieșirea de la urne.

