Alexandru Gîdăr (PNL): Eu sper că vom putea schimba Doljul din județul roșu într-o comunitate normală. Conducătorii PSD au recunoscut că ne aflăm într-o zonă de sărăcie

Alexandru Gîdăr, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Dolj, susține că votul craiovenilor și votul doljenilor vor „demonstra că își doresc o societate normală și dezvoltată”.

„Eu sper că vom putea să schimbăm Doljul din judeţul roşu într-o comunitate normală. Am plecat pe acest drum împreună cu echipele noastre, tocmai pentru a scoate Doljul din zona de sărăcie, din zona de subdezvoltare în care se află, şi mă bucur că şi-au dat seama şi conducătorii PSD şi astăzi, în declaraţiile publice, au recunoscut că ne aflăm într-o zonă de sărăcie şi că vor şi dumnealor să scoată Doljul din sărăcie, dar nu au făcut-o timp de 30 de ani. Votul craiovenilor şi votul doljenilor va demonstra că îşi doresc o societate normală şi dezvoltată. Că vor să fie în rândul altor judeţe, altor oraşe din România, din Europa”, a afirmat Alexandru Gîdăr, potrivit Agerpres.

El a mai precizat că aşteaptă rezultatul numărătorii paralele.

„Îi rugăm pe colegii noştri care sunt în secţiile de votare să nu îşi slăbească vigilenţa, pentru că aşa cum s-a mai spus, s-au constatat practicile de secolul al XIX-lea în mai multe localităţi din Dolj, pe care le vedeam la Caragiale: mai multe buletine de vot, buletine gata ştampilate pentru un anumit candidat... De aceea este nevoie ca dumnealor să fie foarte atenţi şi să îşi facă o numărătoare reală a ceea ce s-a votat”, a spus Gîdăr, într-o conferință de presă susținută la sediul PNL Dolj.

La rândul său, Nicolae Giugea, candidatul PNL la Primăria Craiova, a subliniat că aşteaptă numărătoarea paralelă din secţiile de votare.

„Nu sunt impresionat de rezultatele exit-pollului, fiindcă a fost comandat de PSD. Aşteptăm numărătoarea voturilor în fiecare secţie. Acela este rezultatul care va da adevărata valoare a victoriei electorale, a victoriei campaniei. Sincer mă aşteptam să văd pe cineva care s-a lăudat la un moment dat şi s-a opus alianţei cu USR-PLUS... A fost o campanie, din punctul nostru de vedere, curată, elegantă. Am venit cu proiecte, am venit cu mesaje către cetăţeni, către electorat. Bineînţeles, PSD-ul a mers în aceeaşi notă. Chiar şi în cursul zilei de astăzi am avut foarte multe intervenţii directe în secţiile de vot, procese verbale semnate încă de la ora 14,00”, a declarat Nicolae Giugea.