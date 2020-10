Audieri la SIIJ în legătură cu acuzațiile de fraudă de la alegerile locale din Sectorul 1. Mai multe persoane au fost chemate, luni, la Secția specială

Mai multe persoane au fost chemate luni la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), pentru a fi audiate în legătură cu acuzațiile de fraudă de la alegerile locale din Sectorul 1, în contextul în care primarul în funcție Dan Tudorache depusese o plângere împotriva președintelui Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprîncu.

Audieri la SIIJ cu privire la acuzațiile de fraudă de la alegerile locale din Sectorul 1. Cine a fost audiat

Potrivit Agerpres, la Secția specială a fost audiat administratorul unei firme care se ocupa cu mentenanţa camerelor de supraveghere instalate în clădirea în care a funcţionat Biroul Electoral al Sectorului 1. După audiere, el a declarat că o parte dintre camerele de supraveghere nu funcţionau de aproape un an.



„O parte din camerele de la etaj nu funcţionau datorită defecţiunilor tehnice. Nu funcţionau de un an de zile, în urma unor amenajări. S-au făcut lucrări de construcţie în clădire şi atunci au fost afectate. Noi nu am văzut pe monitoare dacă au fost astupate sau nu. Noi nu avem acces în spaţiul Biroului Electoral. Camerele nu erau puse acolo pentru a supraveghea activitatea Biroului Electoral, erau puse pentru securitatea clădirii. O parte dintre camere au fost defectate în urma unor lucrări de amenajare. Am înştiinţat conducerea Administraţiei Pieţelor, urmând să primim nişte fonduri pentru a repara acele camere, fonduri care nu le-am primit", a explicat administratorul.

Totodată, la audieri a venit și directoarea Pieței Mureș, unde se află sediul BES 1. Ea susține că acele camere de supraveghere nu funcţionau, pentru că au fost „astupate” de cei de la Biroul Electoral.

Printre cei audiați s-a numărat și protestatarele Oana Lovin, și Codruța Cerva.

Dan Tudorache anunța încă de vineri – când fusese chemat și el la SIIJ – că persoanele care au informații în legătură cu această speță vor fi chemate la audieri.

Mihai Drăgan, avocatul edilului în exercițiu, susținea atunci că, după ce vor fi consumate căile de atac la birourile electorale, vor fi folosite căi de atac în instanțe civile.

„Se va contesta orice act nelegal în instanţa de contencios administrativ şi se va cere şi suspendarea acelor acte nelegale. Eventuala suspendare ar însemna că orice procedură se opreşte la stadiul la care este atunci, nu se merge mai departe. De exemplu, dacă un primar nu a fost învestit, nici nu va fi”, explica Mihai Drăgan, potrivit News.ro.

La acel moment, Dan Tudorache se arăta optimist „că se va afla adevărul”.

„Le cunoaştem că ar ştii sau ar avea informaţii despre acest caz. De luni încolo sunt chemaţi la audieri. Sunt optimist că se va afla adevărul", afirma social-democratul, la ieșirea de la SIIJ.