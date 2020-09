Augustin Zegrean: Orice împiedicare a exercitării dreptului la vot constituie o infracțiune. Condiția privind masca în secție se poate introduce doar prin lege (VIDEO)

Orice împiedicare a exercitării dreptului la vot constituie o infracțiune, a subliniat Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, care a explicat marți, în direct pe B1 TV, că doar prin lege s-ar putea introduce o interdicție prin care persoanele să poată intra în secția de votare numai dacă poartă mască de protecție.

