Aurelian Bădulescu, vicepremierul Capitalei și candidat la Primăria Sectorului 3: Am votat pentru a ţine cât mai departe de banul public complicităţile dintre lumea interlopă şi oamenii politici

Primarul Capitalei Gabriela Firea, candidat al PSD pentru un nou mandat, a votat duminică dimineaţă, la prima oră, fiind primul alegător din secția de votare.







Cel de-al doilea candidat care și-a exprimat dreptul la vot a fost viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu, candidat PSD la Primăria Sectorului 3.

Acesta a declarat duminică dimineaţă după vot, că a votat pentru continuarea proiectelor la nivelul Capitalei şi pentru a-i ține departe pe cei cu legături cu luema interlopă de banul public.

”Am votat pentru a ţine cât mai departe de banul public complicităţile dintre lumea interlopă şi oamenii politici care îşi doresc un portofoliu”, a declarat Bădulescu le ieşirea din secţia de votare.





Edilul în funcție candidează pentru cel de-al doilea mandat la funcția de primar general al Capitalei, din partea partidului social democrat.

„Da, am votat! Mă bucur că am ajuns și de această dată să fiu primul votat din această secție. Am votat cu gândul la totți copiii din București, la toți adulți și la bunicii noștri. E adevărat, ne dorim cu toții investiții în infrstructură, combaterea poluării, investiții foarte mari pentru că s-a simțit nevoia și în această perioadă de pandemie și în școli și în spitale, dar cei mai importanți sunt oamenii”, a precizat edilull în funcție, Gabriela Firea, după ce a votat în cursul zilei de duminică.

Cetățenii României își aleg azi primarii, consilierii locali și județeni





Alegătorii sunt chemaţi astăzi să îşi aleagă reprezentanţii administraţiei publice locale, respectiv primarii, consiliile locale, consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene.

Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene se aleg direct, prin scrutin uninominal, în timp ce consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg în baza scrutinului de listă.

Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene sunt aleşi într-un singur tur de scrutin, fiind declarat câştigător acel candidat care a obţinut majoritatea simplă a voturilor din circumscripţia electorală locală, fără să se mai organizeze un al doilea tur de scrutin.

Viceprimarii, precum şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot indirect de către consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, conform Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.