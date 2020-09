Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Poliția intervin în cazul primarului din Sângeorz-Băi, care și-a filmat fiica stând dezbrăcată, în genunchi, în timp ce el o ceartă (VIDEO)

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) intervine în cazul primarului din Sângeorz-Băi care şi-a filmat fiica în timp ce o pedepsea, ţinând-o dezbrăcată, în genunchi. Autoritatea cere sesizarea organelor de cercetare penală. De asemenea, Poliţia s-a autosesizat în acest caz.

Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Poliția intervin în cazul primarului din Sângeorz-Băi

”ANDPDCA a solicitat DGASPC Bistriţa Năsăud sesizarea organelor de cercetare penală în vederea verificării existenţei elementelor constitutive ale unei infracţiuni. ANDPDCA a solicitat verificarea situaţiei minorei în familie şi a nevoilor de sprijin şi asistenţă”, anunţă instituţia.

ANDPDCA precizează că va monitoriza îndeaproape evoluţia situaţiei în acest caz şi colaborează direct cu DGASPC Bistriţa Năsăud pentru apărarea drepturilor copilului.

Gazeta de Bistriţa a relatat că Poliţia s-a autosesizat în acest caz.

„Conducerea I.P.J. BN a dispus efectuarea de verificări cu privire la imaginile apărute în spaţiul public”, a declarat pentru Gazeta de Bistriţa , purtătorul de cuvânt al instituţiei, Crina Sîrb.

Un primar și-a filmat fiica stând dezbrăcată, în genunchi, în timp ce el o ceartă

Umilinţa e ruptă din rai. Cel puţin aşa crede primarul oraşului Sîngeorz-Băi, Traian Ogâgău care şi-a pus fiica dezbrăcată să stea în genunchi şi să promită că nu mai este obraznică. Ba chiar mai mult, edilul a şi filmat întregul moment umilitor pentru adolescentă. Poliţiştii bistriţeni s-au autosesizat şi anunţă că vor face verificări în acest caz.

‘-Nu mai sunt obraznică şi nu mai supăr pe mama şi pe tata.

-Şi citesc şi învăt şi fac exerciţii.

-Ce-am făcut astăzi o fost ieşit din comun.

-Nu mai sunt obraznică.

-Zii mă după mine...ce-ai făcut astăzi o pus capac.

-Ce am făcut astăzi a ieşit din comun.

-Ce am făcut astăzi a ieşit din comun.

-Sunt cea mai obraznică fată din hotelul acesta.

-Sunt cea mai obraznică fată din hotelul ăsta.

-Am fost’

Sunt imaginile greu de privit în care un tată îşi educă copilul. Şi nu este oricine, ci primarul oraşului Sîngeorz-Băi, Traian Ogâgău care le promite cetăţenilor responsabilitate şi simţ civic.

Primarul şi-a obligat fiica dezbrăcată să stea în genunchi şi să promită că nu mai este obraznică, filmând întregul moment umilitor pentru adolescentă.

Paradoxal, edilul susţine că videoclipul surprinde o problemă de familie şi că este dreptul său să îşi disciplineze copiii în ce fel doreşte.

‘’Am fost astă iarnă la schii cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieşită din duş, dezbrăcată şi cu părul ud, şi am pus-o la colţ, la perete, şi am pus-o să repete să-i trimit mamei sale. I-am trimis înregistrarea mamei sale, iar de acolo a dispărut şi nu ştiu cum a ajuns pe unde a ajuns. Fiecare îşi apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari şi de şmecheri, mai bine câte-o lecţie dinasta’’, spune Traian Ogâgău-Primarul oraşului Sîngeorz-Băi, potrivit stiridebistrita.ro.

Ogâgău a comentat pe pagina sa de Facebook că cei de la PSD folosesc videoclipul pentru a face campanie electorală.

Se pare că cea mai mare problema a edilului este campania electorala şi nu modul înjositor de a-şi educa fiica.

Ba mai mult, edilului nu i se pare grav ce tratament îi aplică fetei, ci faptul că imaginile au devenit publice.

‘(Cum ati intrat in posesia acestui video nu mai conteaza. Insa de aici si pana a folosi in campanie filmulete personale, private, denota faptul ca sunteti disperati si folositi cele mai josnice metode pentru a manipula cetatenii. Metode marca psd dragii mei. Sa ma apuc sa spun si eu de copii fiecaruia, ce face fiecare, ar fi normal? Sa terfeliti voi imaginea fetitei mele? Cu ce va gresit ea? In viata personala a fiecaruia nu se poate baga nimeni!), mai spune edilul, potrivit sursei citate.

Specialiştii avertizează că astfel de abuzuri pot marca viaţa copiilor chiar şi ca viitori adulţi.