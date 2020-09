Baia Mare. Candidatul PNL la primărie a solicitat renumărarea voturilor

Mircea Cirț, candidatul PNL la Primăria Baia Mare, a solicitat BEC, BEM și BEJ renumărarea voturilor, susținând că există suspiciunea unor nereguli, informează Agerpres.

„La alegerile din 27 septembrie pentru funcţia de primar al municipiului Baia Mare, la multe secţii de votare s-au petrecut mari nereguli, legate de nerespectarea procedurilor legale privind numărătoarea buletinelor de vot şi consemnarea rezultatului votării (art. 94 din Legea215/2001), respectiv neconcordanţa conţinutului proceselor verbale cu realitatea faptică (art.94 din legea invocată). Pare că sună a generalităţi cârcotaşe, până veţi privi câteva procese verbale anexate (o parte doar din dovezi), care arată mai rău decât tema la aritmetică a unui elev de clasa a patra. Veţi mai vedea că, din pix, numărul alegătorilor creşte cu... 100(!), de la 631 la 731, cu explicaţia eliptică 'adunat din interior'; sau cum e posibil ca din 380 de voturi, 25 să fie declarate nule”, se precizează într-un comunicat de presă.

Totodată, acesta a menționat că situația descoperită l-a determinat să se adreseze BEC, BEJ Maramureș și BEM Baia Mare, solicitând renumărarea voturilor.

„Este motivul pentru care am sesizat aceste aspecte la BEC, BEJ Maramureş şi BEM Baia Mare. Am ataşat reclamaţiei nu doar 'ciudate' procese verbale, ci şi mai multe declaraţii ale unor reprezentanţi din secţiile de votare (secţii pe seama cărora ne-am întocmit sesizarea), care recunosc cu subiect şi predicat că preşedintele nu a mai arătat buletinele de vot membrilor din secţie spre validare. Motivaţia a fost una 'de natură umană: de tipul 'asta consumă timp şi noi ne grăbim să ajungem acasă'. În mod firesc, textul reclamaţiei exprimă într-un mod juridic riguros cele consemnate mai sus. Ţinând cont de argumentele expuse, am cerut să se verifice aspectele sesizate şi să se dispună renumărarea voturilor de faţă cu reprezentanţii formaţiunilor participante la aceste alegeri locale”, a mai preciat Mircea Cirț, potrivit sursei citate mai sus.

Candidatul PNL la Primăria Baia Mare a obținut la alegeri un scor de 28,15%, în timp ce principalul său contracandidat l-a învins cu 41.6% în cursa pentru fotoliul de primar.