BEC, date parțiale, ora 20: Armand, Mihaiu, Negoiță, Băluță, Piedone și Ciucu sunt primii în cursele pentru sectoarele Capitalei

Clotilde Armand, Radu Mihaiu, Robert Negoiță, Daniel Băluță, Cristian Popescu Piedone și Ciprian Ciucu se află pe primul loc în cursele pentru primăriile de sector, potrivit datelor parțiale centralizate de BEC, după numărarea a peste 93% dintre voturi, transmite Agerpres.

La Sectorul 1, după numărarea a 93,69% dintre voturi, Clotilde Armand (PNL și USR-PLUS) conduce întrecerea electorală, cu 41,32% din voturile valabil exprimate, fiind urmată de Daniel Tudorache (PSD), cu 39,46%. Podiumul este completat de Ioana Constantin (PMP), cu 7,75%.

În ceea ce privește Sectorul 2, după centralizarea a 97,55% dintre voturi, Radu Mihaiu (PNL și USR-PLUS) are 36,91% dintre voturile valabil exprimate, iar Dan Cristian Popescu (PSD) doar 31,5%. Neculai Onțanu (Alianța ADER PPU-SL) este al treilea, cu 14,06%.

Robert Negoiță (Pro București 2020) conduce cursa pentru Sectorul 3, cu un procent de 43,7% după numărarea a 94,75% dintre voturi. Adrian Moraru (PNL și USR-PLUS) are 28,43%, iar Aurelian Bădulescu (PSD) doar 13,76%.

La Sectorul 4, după numărarea a 97,57% dintre voturi, Daniel Băluţă a obţinut 57,05%, iar Simona Spătaru (PNL și USR-PLUS) are 29,85%.

La Sectorul 5, după numărarea a 97,30% dintre voturi, Cristian Popescu Piedone (PPU-SL) are 28,08%, Daniel Florea (PSD) are 25,64%, iar Cristian Băcanu (PNL și USR PLUS) are 25,24%.

La Sectorul 6, după numărarea a 98,08% dintre voturi, Ciprian Ciucu (PNL și USR-PLUS) are un procent de 43,42%, Gabriel Mutu (PSD) are 34,57%, în timp ce Ştefan Florescu (PMP) are 7,64%.