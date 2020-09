Călin Bibarţ a câștigat Primăria Arad cu 36% din voturi

Liberalul Călin Bibarţ, a câştigat alegerile cu 36% dintre voturi, potrivit datelor provizorii.



Prim-vicepreşedintele PNL Arad, Iustin Cionca, a declarat că până luni dimineaţa au fost centralizate datele din 95% dintre secţiile de votare.



Călin Bibarț a obținut 36%, fiind urmat de Adrian Wiener cu 27% și de Mihai Fifor cu 14%. La Consiliul Județean, Iustin Cionca a candidat pentru al doilea mandat, iar PNL a obținut peste 50% din voturi.



"Pot să vă spun că PNL are 55 de primari din 78 în judeţul Arad, ceea ce arată un rezultat excelent", a declarat Cionca, citat de Agerpres.



Adrian Wiener a scris pe contul său de Facebook că USR PLUS nu a câştigat Primăria Arad.



"Chiar dacă nu am câştigat primăria municipiului, am câştigat încrederea voastră. Schimbarea a început şi e ireversibilă. USR PLUS e în Consiliul Local Municipal. Ne vom bate pentru Arad. Cu decenţă, transparent şi responsabil. Fără compromisuri", a scris Wiener pe rețeaua de socializare.