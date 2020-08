Călin Popescu Tăriceanu și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei

UPDATE: Călin Popescu Tăriceanu a anunțat în mod oficial că va candida la Primăria Capitalei.

”Sunt liberal de 30 ani și am acumulat o experiență foarte mare. Având în vedere pandemia de coronavirus este nevoie de oameni cu experiență, de oameni cu greutate, eu am și la propriu o anumită greutate. Am acumulat foarte multă experiență atât ca premier, cât și ca președinte al Senatului. Este o datorie, o responsabilitate pentru electoratul liberal să candidez la Primăria Capitalei”, a anunțat liderul ALDE, într-o conferință de presă.

Călin Popescu Tăriceanu, va candida pentru funcția de primar general al Capitalei, potrivit unor surse, citate de G4 Media. După eșecul în negocierile cu PSD, liderul ALDE și-ar fi informat, joi dimineață, colegii că vrea să se înscrie în cursa electorală, iar, între timp, candidatura sa ar fi fost validată de conducerea formațiunii reunită în Biroul Politic.

Călin Popescu Tăriceanu și-a anunțat colegii că vrea să candideze la Primăria Capitalei

Un anunț oficial în acest sens este așteptat, joi, la ora 12.00, atunci când Tăriceanu va susține o conferință de presă.

În condițiile în care ALDE înregistrează un scor extrem de mic în sondaje, Tăriceanu a încercat să facă o alianță cu PSD în perspectiva alegerilor care ar trebui să aibă loc în acest an. În ecuație a intrat și Dan Voiculescu care a încercat să racoleze cât mai mulți parlamentari pentru a avea mai multe șanse în negocierile cu PSD.

În cele din urmă, însă, Ciolacu nu a acceptat condițiile impuse de Tăriceanu și Voiculescu, astfel că Tăriceanu a ajuns la varianta propriei candidaturi la Primăria Capitalei.O ieșeancă a stat acasă trei luni cu DURERI cumplite de teama coronavirusului. Când a ajuns la medic, a primit un DIAGNOSTIC CRUNT

La alegerile europarlamentare din 2019, ALDE a obinut un scor de 4,11%, adică sub pragul electoral.

Cine candidează pentru funcția de primar al Capitalei

Până acum, și-au anunțat candidaturile la funcția de edil general al Bucureștiului, actualul primar, Gabriela Firea, din partea PSD, Nicușor Dan, susținut de PNL și USR-PLUS, și medicul Ioan Sîrbu, susținut de Alianța Pro București 2020, formată de Robert Negoiță și Victor Ponta, precum și Ilan Laufer și Alex Coita.

În competiția pentru fotoliul de primar al Capitalei ar putea intra și fostul președinte Traian Băsescu, în prezent, europarlamentar al PMP, după ce partidul său nu a fost inclus în alianța dreptei.

”Eu am un singur raționament, având în vedere că PMP este un partid care obține constant între 8% și 10% la București, de când s-a înființat, foarte probabil cineva își dorește ca Nicușor Dan să fie văduvit de aceste 10 procente în competiția cu Firea. Este o analiză a noastră, nu găsim explicație de ce nu vrei 10 procente.

Eu nu prea știu să pierd, n-am învățat treaba asta în politică și dacă intru în competiție o să fac tot ce se poate să câștig. Pe de altă parte, obiectivul meu major este să dau o mână de ajutor PMP-ului, dar poate că vreau să dau și o lecție USR-ului”, a declarat Traian Băsescu pentru Digi24.

Alegerile locale, programate pentru data de 27 septembrie

Alegerile locale 2020 vor avea loc în 27 septembrie, dacă acest lucru va fi permis de condiţiile epidemiologice. Scrutinul se va desfășura în condiții stricte de igienă, din cauza pandemiei de coronavirus.

”Activitatea de votare (...) este una care și ea trebuie să respecte normele care vor fi stabilite până atunci de către Ministerul Sănătății, dar este clar că spațiile vor fi dezinfectate și înainte și după, pentru a nu avea implicații o activitate asupra celeilalte. Dar, da, în condițiile în care vom avea toate aceste norme în vigoare, votarea poate să fie o activitate sigură”, a declarat, miercuri, președintele Klaus Iohannis.

Potrivit calendarului anunțat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în intervalul 7 - 11 august va avea loc înregistrarea alianțelor electorale, iar în perioada 7 – 18 august se vor depune candidaturile.

Pe 28 august va începe campania electorală pentru alegerile locale 2020, aceasta urmând a se încheia pe data de 26 septembrie, la ora 7.00.