Campanie electorală alegeri locale 2020. Cele mai amuzante mesaje electorale ale candidaților din provincie

Alegerile locale se apropie cu pași repezi și deja am intrat în campania electorală. Aceasta se desfășoară în condiții speciale, din cauza epidemiei de coronavirus. Cu masca de protecție pe față și regula distanțării sociale, candidaților le e și mai greu să se prezinte electoratului. Nici creativitatea nu prea-i ajută, sloganurile seci și afișele parcă trase la indigo lăsându-i pe oameni mai mult indiferenți. Sunt, însă, și politicieni care au deveni cunoscuți chiar dincolo de comunitățile în care candidează, dar nu din motivele pe care și le-ar fi dorit.

Mai mulți candidați au stârnit hohote de râs în online. E cazul lui Mugurel Minciună, candidat PSD în comuna argeșeană Cetățeni. Sau al lui Marcu Gheorghe, care participă la alegeri în comuna Cernica, din partea PMP. El se recomandă drept „Dan Pantalone”.

De pe un afiș electoral ne zâmbește și Cristinel Hoțescu (USR-PLUS). El vrea să devină primar în Râmnicu Sărat.

Tot USR-PLUS și-au propus să îndrepte Întorsura (Buzăului), cu un candidat pe care îl cheamă Strâmbeanu. Călin Strâmbeanu vrea să ajungă în Consiliul Local, iar pentru asta a folosit în afișul electoral cel mai bun selfie al său:

Iar de la PRM s-a remarcat Corneliu Ștefan. El se prezintă drept „primarul fără mască”. O figură de stil deloc potrivită în actualul context.

O promisiune care i-a impresionat pe români până la lacrimi (de râs) este a lui Dan Tudorache. PSD-istul mai vrea un mandat la Sectorul 1, pentru o investiție extrem de importantă:

Andrei Drancă este candidatul USR-PLUS pentru președinția Consiliului Județean Botoșani.

Deloc surprinzător, el promite „învățământ de secol 21 în tot județul, fără şcoli cu WC în curte”, „dezvoltare și modernizare infrastructură rutieră” și numeroase investiții cu fonduri europene.

Dar nu promisiunile, aceleași rostogolite de toți candidații, l-au făcut vedetă în online pe Drancă, ci faptul că s-a felicitat singur pe Facebook.

„Succes Andrei! România a fost făcută de oameni care nu au stat deoparte”, a reacționat Andrei Drancă la propriul afiș de campanie.

Ion Lungu, președintele PNL Suceava, candidează pentru un nou mandat de primar în acest oraș. Lungu se mândrește cu programele sale, între care se numără „Suceava inteligentă” și „Smart City”.

„Un alt proiect pe care îl avem în vedere, un concept nou, este Smart City Center, în ideea de a aduna în jurul primăriei toate ideile geniale din orașul Suceava, care vin de la universitate, de la școli, și care vor fi puse în slujba comunității, în domeniul învățământului, a învățământului dual”, a declarat Ion Lungu, citat de svnews.ro.

Atât de mândru este liberalul de ideile sale, încât s-a felicitat singur pe Facebook. A scris o lungă postare despre realizările lui, iar apoi și-a lăsat un comentariu la propria postare: „Felicitări!!!!”.

Subiectul a fost comentat și de jurnaliștii B1 TV Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, într-o ediție a emisiunii „Bună, România!”.

