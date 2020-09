Când se deschid urnele la alegerile locale din 2020. Până la ce oră poți să votezi

Alegerile locale 2020 se desfășoară în condiții speciale, în contextul pandemiei de COVID-19, acestea având loc duminică, 27 septembrie 2020.

Care este intervalul de ore în care se poate vota și care sunt pașii pentru acest demers

Urnele de vot se deschid duminică, la ora 7, iar cetățenii pot vota până la ora 21.

La alegerile locale stabilite pentru data de 27 septembrie 2020, cetățenii români își vor putea exercita dreptul la vot în altă localitate decât în cea în care au domiciliul, în baza unui alt document, pe lângă cartea de identitate.

Românii cu drept de vot nu vor putea vota oriunde s-ar afla în ziua de 27 septembrie, ci doar în localitatea unde au domiciliul sau reședința. Excepție face viza de flotant, documentul cu ajutorul căruia se poate vota pe listele permanente.

Important de luat în vedere a fost faptul că termenul pentru a fi inclus în Registrul Electoral e 4 septembrie. Astfel, cei care doresc să voteze trebuia să depună până la această dată la primărie o cerere în acest sens. Potrivit legislației, tot în baza vizei de flotant se poate vota, însă pe lista suplimentară, dacă nu s-a depus cerere de înscriere în registrul electoral din localitatea respectivă.

Românii pot vota în baza unui act de identitate expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie

Amintim că alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie 2020 își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia, arată o Hotărâre a Biroului Electoral Central privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile locale din 2020.

Potrivit Hotărârii, „alegătorul votează numai la secția de votare unde este înscris în lista electorală permanentă ori la secția de votare unde este arondată adresa la care își are domiciliul sau reședința, după caz”.

BEC a mai precizat că „alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cazuă de boală sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale dacă au domiciliul sau reședința în localitatea sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare”.

Cererea se depune „numai la secția de votare la care este arondat imobilul unde solicită să se deplaseze urna specială, în preziua votului – 26 septembrie 2020, între orele 18 – 20, cu excepția situațiilor în care cauza de boală sau invaliditate survine ulterior".

În Hotărâre se mai precizează că această cerere „poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie formulată în scris, tehnoredactată sau întocmită olograf, trebuie să fie datată și semnată de către alegătorul care solicită urna specială și va cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate”.

Regulile pe care trebuie să le respecți la secția de vot pe fondul pandemiei de Covid-19

În acest an, votul va fi diferit față de anii trecuți, din cauza pandemiei declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Toate secțiile de votare vor fi dotate cu măști de protecție și materiale dezinfectante pentru membrii secțiilor și votanți.

Măsura este cuprinsă într-o hotărâre de guvern, care, pe lângă măsurile obișnuite legate de organizarea alegerilor (ordine publică, transportul și paza materialelor de vot etc.), stabilește și ce trebuie făcut pentru a împiedica răspândirea virusului SARS-CoV-2 odată cu procesul de vot.

Astfel că, toți cetățenii cu drept de vot care se vor prezenta la secțiile de care aparțin vor fi nevoiți să respecte măsurile de restricție impuse în vederea limitării răspândirii noului virus ucigaș Covid-19. Românii vor fi obligați să poarte mască de protecție și să își dezinfecteze mâinile înainte de a intra în secția de votare.

Pentru prevenirea contagiunii cu noul coronavirus se va menține o distanță fizică de minimum 1,5 m între oricare două persoane și se va asigura o suprafață de minimum 4mp / persoană. De asemenea, se va avea în vedere asigurarea facilităților la locul de desfășurare al evenimentului electoral pentru spălarea sau dezinfecția regulată a mâinilor, spălatul sau dezinfecția frecventă a mâinilor este preferabilă purtării mănușilor.