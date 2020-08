Candidat la Primăria Capitalei, Tăriceanu nu a ştiut cât costă o călătorie cu autobuzul: 'Depinde de distanţa pe care mergi. 3 lei' (VIDEO)

Călin Popescu Tăriceanu s-a făcut de râs. Candidatul ALDE la Primăria Capitalei a declarat că vrea să rezolve problema traficului din București. Tăriceanu a anunțat că va propune ca transportul public să devină gratuit. Întrebat însă care este costul unei călătorii cu autobuzul sau tramvaiul, Tăriceanu nu a știut să răspundă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.