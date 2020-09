Candidatul PMP la președinția Consiliului Județean Brăila propune înființarea unei policlinici de pediatrie unde să fie efectuate teste rapide

Articol susținut de PMP Brăila // Candidatul PMP la președinția Consiliului Județean Brăila, Viorel Botea, propune înființarea unei policlinici de pediatrie unde să poată fi făcute rapid testele pentru copiii care prezintă simptome de infectare cu coronavirus. Acest anunț vine în contextul în care instituțiile europene, dar și Organizația Mondială a Sănătății au cerut insistent ca statele să depună eforturi pentru creșterea capacității de testare.

Prin urmare, înființarea unei policlinici de pediatrie unde să poată fi făcute rapid testele pentru copiii care prezintă simptome de infectare cu coronavirus – este propunerea făcută în cea mai recentă ședință a Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Brăila de către inspectorul școlar general al județului, Viorel Botea, candidatul la președinția Consiliului Județean Brăila și Inspector școlar general.

„În ședința CJSU am fost întrebat despre pregătirile privind începerea noului an școlar și în acest context am venit cu o propunere: să facem o policlinică de pediatrie unde să poată fi duși și investigați rapid toți acei copii care prezintă simptome de infectare cu coronavirus”, a subliniat Viorel Botea.

]n viziunea sa această măsură ar urma să aibă mai multe avantaje: eviarea timpilor de așteptare la UPU, testarea și a aparținătorilor, nu doar a copiiilor și experiență practică pentru elevii din școlile postliceale sanitare sau din alte unități cu profil medical:

“În primul rând, astfel vom evita efectul traumatizant al așteptării la UPU sau în alt loc unde se vor duce acești copii ca să-și recolteze probe pentru investigații.

În al doilea rând, faptul că există o astfel de policlinică permite și persoanei care vine cu copilul (mamă, tată, bunică, etc) să facă testul respectiv, ca să știm dacă în familie există un caz de îmbolnăvire.

În al treilea rând, în condițiile în care se vorbește despre lipsa de personal medical, am mai sugerat ceva: având în vedere că noi avem mai multe școli postliceale sanitare, medicii școlari, asistenți școlari și elevii foarte buni din școlile postliceale pot face cursuri pentru a se iniția în ceea ce privește prelevarea probelor pentru testarea în vederea depistării unei posibile infectări cu coronavirus și apoi aceștia pot susține acest gen de activități de la policlinica amintită”, a declarat Viorel Botea.

Acesta a mai precizat că un astfeld e proiect ar avea ca scop continuarea anului școlar în condiții de siguranță sanitară.