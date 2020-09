Candidatul PMP pentru președinția CJ Călărași, Simona Vlădica: Sunt lector universitar și am decis să se mă implic și în politică pentru că am convingerea că îi pot ajuta pe copiii acestei țări să trăiască și să fie educați frumos, la noi în țară

Simona-Maria Vlădica, candidatul Partidului Mișcarea Populară (PMP) pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Călărași, a declarat, marți, în cadrul unui interviu acordat presei locale, că vine în fața cetățenilor cu un proiect de dezvoltare a județului structurat pe mai multe capitole: locuri de muncă, proiecte sociale, dezvoltare prin bani europeni, sănătate, educație, sport, agricultură, drumuri județene, transport, administrație publică și turism. Totodată liderul PMP Clărășși a vorbit și despre echipa pe care o va avea la Consiliul Județean Călăraşi.

Cine sunt candidații propuși de PMP pentru Consiliul Județean Călărași

Simona-Maria Vlădica este candidatul Partidului Mișcarea Populară (PMP) pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Călărași. În cadrul acestui interviu acordat cotidianului „Observator de Călărași”, aceasta a vorbit despre echipa pe care o va avea la CJ Călăraşi.

"Cu mare plăcere vorbesc despre echipa mea pentru Consiliul Județean. Am alături de mine oameni serioși și harnici. Oameni cu experiență profesională care doresc să se implice în politică, din nevoia de a produce o schimbare. La fel ca și mine, colegii mei doresc să iasă din starea de pasivitate și să se implice activ în problemele comunității din care fac parte.

Noi, echipa PMP Călărași, avem oameni serioși și loiali crezului și doctrinei acestui partid. Iar referindu-mă la votanții PMP, cred că aceștia sunt oameni inteligenți care vor să progresăm și să nu ne mai împotmolim la nesfârșit în aceiași oameni de la PNL și PSD, amestecați acum prin toate migrațiile politice care au avut loc în acest județ în ultima vreme. Votanții PMP sunt oameni serioși, oameni care vor activitate și corectitudine, nu doar vorbe goale. Observ și din comentariile de pe facebook că oamenii s-au săturat de promisiuni, alegătorii vor fapte. Eu nu fac promisiuni, ci vă prezint, prin programul meu politic, proiectele la care m-am gândit eu. În programul meu politic am scris ceea ce cred eu că trebuie făcut pentru acest județ, ce e necesar, ce e bine să fie făcut. Dacă mă veți vota pe 27 septembrie, aceste proiecte pe care le-am gândit și pe care vi le-am prezentat deja pe pagina mea de Facebook – Simona Maria Vlădica – se vor transforma în fapte.

Să nu uităm că PMP e singurul partid care a apărat biserica în nenumărate rânduri. Să nu uităm că PMP este un partid care respectă și promovează valorile creștine, familia creștină. PMP este pentru oameni și alături de oameni și de biserică. Să ne amintim că biserica ne-a ținut împreună, ca nație, în vremurile grele din istoria noastră. E timpul ca și acum să ne reîntoarcem la biserică și la valorile creștine promovate de aceasta.

Revenind la candidații PMP, cea mai importantă caracteristică a întregii mele echipe este seriozitatea și dorința de a face lucruri concrete pentru cetățenii acestui județ. Domnul Marian Popa, aflat pe lista noastră de consilieri județeni, s-a remarcat printr-o susținută activitate pe teren în întreg județul Călărași. Ne este de un real folos întreaga experiență politică și toată determinarea de care dă dovadă zilnic domnul Niculae Enciu. Mă bucură extraordinara implicare și preocupare pentru dezvoltarea municipiului Călărași a domnului Liviu Coman, deși este nou în politică. Domnul Liviu Coman dorește să se implice direct pentru schimbarea în bine a orașului Călărași din poziția de primar. Admir totodată calitățile deosebite de om, profesionist și femeie ale doamnei Anca Smith, nou intrată în politică și dânsa, din aceeași dorință de a schimba starea de inerție în care se află orașul Lehliu-Gară. Apreciez seriozitatea, perseverența și fermitatea domnului Dumitru Pană de la Oltenița. Determinarea și implicarea, dorința de a dezvolta proiecte pentru propria comună în care trăiește m-au determinat să o chem alături de mine pe doamna Ghiorghiță Ion de la Plătărești. Lista mea de consilieri județeni este întocmită în funcție de performanțele, implicarea, munca, seriozitatea și preocuparea față de oamenii din județ pe care mi-au arătat-o acești colegi. Sunt încântată să am alături de mine oameni care, ca și mine, vor să facă ceva pentru județul Călărași”, a spus Vlădica.

Întrebată care sunt motivele pentru care oamenii ar trebui să o voteze, Simona Vlădica a menționat că ‘dorinţa de a face, buna organizare, seriozitatea, capacitatea de muncă pe care o am şi corectitudinea ce ma caracterizeaza, mă recomandă peste a ocupa această poziție’. După părerea acesteia, ‘toate acestea sunt absolut necesare pentru ca acest judeţ binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea (Dunăre, peşte, pământ, oameni frumoşi şi harnici) să prospere. Altfel vom bate pasul pe loc în continuare.’

Totodată, Simona Vladica i-a invitat ce cetățenii din Călărași și nu numai să-i analizeze CV-ul.

“Gândindu-mă la duritatea competiției și la analiza pe care o fac cetățenii – și bine fac că analizează – am rămas surprinsă zilele trecute când un domn pe care îl vedeam pentru prima oară în viața mea a început să-mi recite pasaje din CV-ul meu. M-am bucurat că oamenii au început să analizeze cine sunt eu și să se intereseze cu ce bagaj profesional mă prezint în fața alegătorilor. Căci prin CV-ul meu pot arăta tuturor ce am făcut până acum în cariera mea și ce sunt capabilă să fac la conducerea Consiliului Județean. Doresc să mă prezint în fața alegătorilor din tot județul Călărași în această campanie electorală și să le cer să îmi acorde încrederea lor pentru că știu, vreau și pot să administrez acest județ așa cum trebuie și mult mai bine decât au făcut-o cei de la PSD și PNL în ultimii 30 de ani.

Așadar, cei care doresc să facă o analiză mai amănunțită a CV-ului meu, pentru a-mi cunoaște mai bine activitățile profesionale, spre a vedea ce am făcut până acum, sunt invitați să acceseze www.simonavladica.ro. După ce analizează activitatea mea profesională, îi rog pe alegători să analizeze și activitatea profesională a contracandidaților mei, adică ce au făcut ei în viața lor în afară de politică, plus ce au făcut în politică prin funcțiile pe care le-au avut deja, iar apoi să decidă cine este profesionistul care poate administra cu bună credință și profesionalism acest județ.

Revenind la competiție, cred că va fi una extrem de dură și pentru că nu toți jucătorii (candidații) joacă cinstit. Aici mă refer la zvonurile pe care le aud din ce în ce mai des prin județ cum că cele două mari partide (PSD și PNL) distribuie deja bani pentru susținerea candidaților lor, că se distribuie baloți de paie, porumb, că se fac deja numiri în funcții, că se vând posturile de conducere de la instituțiile publice ca și cum ar fi un bun personal. Toate acestea se fac pentru a obține un număr rezonabil de voturi cei de la PSD și PNL. Aud multe zilnic în campanie, printre oameni. Este inadmisibil să stăm cu mâinile în sân și să acceptăm cum PNL împarte deja posturile din administrația publică ca și cum ar fi aduse de acasă, din ograda proprie.

Eu sper și cred că oamenii se vor mobiliza exemplar și vor ieși la vot la aceste alegeri pentru a le arăta celor care își câștigă puterea cumpărându-o că nu pot ei plăti, câți călărășeni pot vota fix cu cine doresc dânșii. Tot ce îmi doresc este ca voturile călărășenilor să fie reprezentative pentru voința lor liber exprimată, nu cumpărată. Haideți la vot! Să nu-i mai lăsăm pe corupți să ne hotărască soarta”,a mai spus candidatul Partidului Mișcarea Populară (PMP) pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Călărași.

Simona Vlădica (PMP): Vin în fața dumneavoastră cu întreaga mea experiență profesională de până acum pe care doresc să o pun la dispoziția Consiliului Județean

Mamă a 4 copii și o femeie de succes în plan profesional care luptă pentru viitorul copiilor din această țară, reușește cu succes să își gestioneze timpul astfel încât să existe un echilibru între viața de familie, carieră și politică.

Simona Vlădica este doctor în psihologie, titlu pe care l-a obținut la Universitatea din Bucureşti cu teza de doctorat „Atitudinea față de maternitate a femeilor cu sterilitate“.

În prezent, Simona Vlădica este lector universitar titular la Facultatea de Psihologie, Universitatea Ecologică din București, unde desfășoară activități educaționale cu studenții, predând cursurile de: Psihologia comunicării; Didactica predării specialităţii; Consiliere educaţională şi în carieră; Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților.

“De profesie sunt doctor în psihologie și mediator. Aș vrea să încep prin a vă spune că îmi place mult să relaționez cu oamenii, să le aflu problemele și mai ales să le fiu aproape când au nevoie! Fac asta de când eram mică. Îmi aduc aminte că atunci când eram în școala primară mergeam zilnic pe jos cam 3 kilometri dus, 3 kilometri întors ca să ajut un băiețel, coleg de-al meu, să își facă temele. Senzația pe care o aveam de fiecare dată era una de mulțumire și de bucurie că pot să ajut! Am continuat să fac asta toată viața, să îi ajut pe cei care direct sau indirect mi-au cerut ajutorul. Sunt și mediator autorizat. Vă pot spune că prin natura acestei profesii sunt un om al soluțiilor, îmi place să împac oamenii. După ce mi-am luat autorizația pentru a putea practica medierea am aflat că și tatăl meu a fost mediator cândva, deci l-am moștenit oarecum. Am avut o mare bucurie să știu că pot face și eu o parte din activitățile profesionale pe care le-a făcut tatăl meu când era tânăr. Așadar, tatăl meu a făcut parte din Comisia de împăciuire care funcționa cândva în fiecare primărie. E o senzație de neegalat atunci când ajuți doi oameni să se împace, să își rezolve un conflict și când reușești să închizi astfel chiar și un dosar, un proces ce se desfășoară în instanța de judecată. E minunat să ajuți oamenii!

Am născut și crescut patru copii și știu ce înseamnă grijile, nopțile nedormite, frământările, situațiile dificile, așa că înțeleg mai bine ca oricine problemele tuturor mamelor din acest județ. Știu și cunosc situațiile cu care se confruntă multe dintre familiile din Călărași. Sunt fericită să am susținerea totală a familiei mele, a copiilor mei de la care învăț zilnic câte ceva, inclusiv politică. Unul dintre băieții mei este cel mai de seamă sfătuitor al meu, dar și cel mai mare critic, iar de la el învăț multe și mă gândesc mult la problemele cu care se confruntă copiii noștri în aceste vremuri și la cum pot să-i ajut. Împreună cu familia mea gândim și găsim noi și noi proiecte pentru oameni.

În prezent, sunt și dascăl, mai exact lector universitar. Din această poziție predau studenților de la Universitate, la Facultatea de Psihologie, unde desfășor activități educaționale cu studenții. Implicată în permanență în activitatea didactică, am inițiat și dezvoltat un proiect didactic unic în lume și anume prima televiziune online dedicată educației medicale folosind mijloace moderne de instruire – materiale didactice video, e-learning: www.exploremedicinetv.com.

Prima televiziune online dedicată exclusiv sănătăţii – SănătateaTv – televiziunea oamenilor sănătoşi – www.sanatateatv.ro – a fost fondată și coordonată de mine, începând cu anul 2007.

Pentru că formarea mea inițială implică și specializarea de învăţătoare-educatoare pe care am dobândit-o la absolvirea Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, am rămas preocupată în permanență de binele copiilor acestei țări și ai acestui județ.

Totodată coordonez și activitatea unui ONG, așadar, în calitate de președinte al Asociației Arta Proiectelor Inovatoare în Sănătate, Educație și Turism (A.P.I.S.E.T.), am derulat foarte multe acțiuni umanitare atât pentru pacienți, cât și pentru bătrâni, dar și pentru copiii din Călărași, București și din orașele limitrofe. De-a lungul anilor am rezolvat cazuri sociale prin campanii de strângere de fonduri. Îmi place să ajut oamenii, iar asta m-a determinat să pun bazele acestui ONG pentru a-i putea ajuta pe toți cei care au nevoie!

Am decis să se mă implic și în politică pentru că am convingerea că îi pot ajuta pe copiii acestei țări să trăiască, să crească sănătoși și să fie educați frumos, la noi în țară, nu pe meleaguri străine.

Sunt un purtător de cuvânt al tuturor părinților din România și o femeie cu perspectivă și proiecte europene concrete care vin în sprijinul familiilor și tinerilor ce trebuie să se implice cât mai activ atât în administrația publică, cât și în politică, în mediul antreprenorial, dar și în societatea civilă.

Așadar, vin în fața dumneavoastră cu întreaga mea experiență profesională de până acum pe care doresc să o pun la dispoziția Consiliului Județean pentru a face tot ce nu s-a făcut până acum, dar și incă multe altele ce trebuie făcute”, a conchis Simona Vlădica.