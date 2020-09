Candidatul USR-PLUS la Primăria Chiajna cere renumărarea voturilor. Cornel Zainea: „Încă 4 ani cu o administrație atât de abuzivă, care să rămână în funcție tot abuziv, e prea mult”

Cornel Zainea, candidatul USR-PLUS la Primăria Chiajna, a susținut că va solicita renumărarea voturilor. Luni, el anunțase pe Facebook că a pierdut la doar 54 de voturi distanță de principalul său contracandidat, Mircea Minea, care conduce primăria de 24 de ani. Acum că a verificat și centralizat toate procesele verbale, echipa USR-PLUS Chiajna a ajuns la concluzia că există mai multe neconcordanțe, ce impun renumărarea voturilor. Zainea a mai acuzat faptul că în secțiile de votare nu s-au respectat nici măcar regulile sanitare și de distanțare socială.

Cornel Zainea (USR-PLUS) anunță că va cere renumărarea voturilor pentru Primăria Chiajna

„Voturile s-au numărat ca pe stadion

Echipa USR PLUS s-a pregătit exemplar pentru ziua votului. În Chiajna, am avut delegat în fiecare secție, dublat de un candidat care avea dreptul legal de a fi observator.

Conform legii, în fiecare secție puteau fi maximum 20 de persoane în același timp. În realitate, în unele secții, au fost prezenți mult mai mulți oameni, în mod ilegal. Nu s-au respectat nici regulile de protecție sanitară și distanțare socială, fapt ce a pus o presiune suplimentară pe oamenii care au numărat voturile.

Echipa Alianța USR PLUS Chiajna a verificat și centralizat toate procesele verbale, am constatat neconcordanțe, în urma cărora am decis să cerem renumărarea voturilor.

Vă mulțumesc tuturor pentru numărul uriaș de mesaje de susținere. Încă 4 ani cu o administrație atât de abuzivă, care să rămână în funcție tot abuziv, e prea mult”, a scris Cornel Zainea, pe Facebook.

Acesta a publicat și o fotografie cu secția de votare din sala de sport “Concordia Chiajna”:Cum arată Bombonica, fosta soție a lui Liviu Dragnea (GALERIE FOTO)

Cornel Zainea (USR-PLUS) luptă pentru Primăria Chiajna. Cine este principalul său adversar

Candidatul USR-PLUS a anunțat că va cere renumărarea voturilor la o zi după ce a transmis că a pierdut scrutinul la o diferență de doar 54 de voturi.

„Avem cei mai mulți oameni în consiliu și vom fi, promitem, un blestem pentru corupți și nemernici. Patru ani. Peste patru ani vom fi mai buni și mai pregătiți. Și nu, nu plec nicăieri. Doamnelor, domnilor, mulțumesc și îmi pare tare rău că nu am putut mai mult. Un pic mai mult”, mai scrisese Zainea, luni, pe Facebook.

Principalul său contracandidat e Mircea Minea, care conduce instituția de numai puțin de 24 de ani.

Despre Minea, liderul PNL, Ludovic Orban, afirma că este acționează ca un satrap și se folosește de infractori pentru a-și atunge scopurile politice: „Minea acționează ca un satrap, folosind rețelele de infractori pentru a câștiga alegerile. Acesta nu acționează cu mijloace democratice, nu încearcă să convingă, ci se folosește de infractori”.

Orban a mai spus că Minea că este „un elefant și vrea să ducă comuna într-un cimitir al elefanților”.