Cătălin Dumitru Toma, liberalul care a reușit să-l „detroneze” pe Marian Oprișan la Consiliul Județean Vrancea: 'Județul îl preluăm cu datorii și proiecte europene eșuate. Facem un audit, să-i tragem la răspundere pe vinovați' (VIDEO)

Liberalul Cătălin Dumitru Toma va fi noul președinte al Consiliului Județean Vrancea. Practic, se scrie istorie în Vrancea, unde, de 20 de ani, baronul social-democrat Marian Oprișan este șef de peste 20 de ani.

La alegerile locale din 2020 alegătorii l-au putut vota direct pe președintele Consiliului Județean. În urmă cu 4 ani, acesta a fost ales dintre consilierii județeni, votați pe liste, chiar de către aceștia.

Marele câștigător din Vrancea, liberalul Cătălin Toma a declarat pentru B1 TV că , din fericire, vrâncenii s-au trezit și pot spera de acum la o administrație democratică.

„Sunt 20 de ani de președinte ai Consiliului Județean Vrancea a lui Marian Oprișan și încă patru de vicepreședinte. 24 de ani în care Oprișan a reușit să creeze un sistem de presiune și de abuzuri în Vrancea.

Din fericire, vrâncenii s-au trezit și se pot gândi acum, împreună cu administrația liberală, spre o deschidere, spre uși deschise, o administrație parteneră cu cetățeanul.

Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat”, a spus Toma.

