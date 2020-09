Cătălin Militaru (PMP): „Am votat pentru un București viu. Am votat omul și partidul a cărui viziune surclasează de departe orice concurență pe tot eșichierul politic”

Cătălin Militaru, candidatul PMP la Primăria Sectorului 2, spune că a „votat pentru calitatea vieții, predictibilitate, coerență și bună-credință a actului administrativ.

„Am votat pentru un București viu. Am votat omul și partidul a cărui viziune surclasează de departe orice concurență pe tot eșichierul politic. Am votat pentru calitatea vieții, predictibilitate, coerență și bună-credință a actului administrativ. Am votat pentru oameni. Am votat #SIGUR de faptul că acest vot este important pentru dezvoltarea orașului. Am votat pentru Bucureștiul unde ne creștem copiii. Doamne ajută!!! #voteazā #voteazāresponsabil”, a scris Cătălin Militaru, duminică, pe Facebook.