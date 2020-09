Cătălin Moroşanu, consilier judeţean la Galaţi. Cine este modelul său politic

Cătălin Moroşanu va ocupa, în urma alegerilor locale de duminică, funcția de consilier din partea PNL la Consiliul Judeţean Galaţi.

Luptătorul K1 spune că că modelul său politic este I.C. Brătianu.

„Mi-a plăcut foarte mult de I.C. Brătianu, nu de Ionel I.C. Brătianu, de I.C. Brătianu, primul Brătianu. Mi-a plăcut foarte mult că omul a făcut foarte multe lucruri pentru România modernă.

El a fost un mic boieraş, şi-a vândut la un moment dat casa de la Florica, ca să facă politică şi să construiască România. A făcut foarte multe sacrificii Are şi o statuie acum pe faleză în Galaţi. E chiar o poveste impresionantă cu statuia respectivă.

Gheorghe Gheorghiu-Dej în anul 1947 a dat-o jos, după aia a fost ţinută într-un grajd. Stau aşa şi dacă aş face o paralelă între I.C. Brătianu şi valorile liberale, fizic, Brătianu în 1992 a fost pus înapoi pe soclu, dar ideile liberale în judeţul Galaţi încă se află în grajdul Primăriei”, spunea „Moartea din Carpați” înainte de alegeri.

Planurile lui Cătălin Moroșanu la CJ Galați

„Proiectul meu este unul pentru sportul de masă, pentru copiii noști, o educație sportivă care trebuie implementată la nivel județean. E foarte important să explicăm părinților că fie copil trebuie să facă sport. Un copil care face sport de la o vârstă fragedă știe ce înseamnă concurența, înfrângerea, victoria și uite așa reușim să creștem o națiune puternică și competitivă de la vârstă fragedă.

În momentul când se înfiinţează aceste cluburi sportive şcolare, vor fi finanţate de către Consiliul Judeţean, deci clar că va fi un buget anual pentru chestia asa. Sportivii care vor câştiga medalii de aur la nivel naţional vor avea şi un fel de bursă Ideea mea este că vreau să investim în copii, copiii sunt cei mai importanţi”, declara sportivul înaintea alegerilor locale.

Alte personalități sportive care ocupă acum funcția de consilier județean

Fosta campioană la atletism, Gabriela Szabo, și-a adjudecat funcția de consilier județean în județul Ilfov, candidând la alegerile locale din partea PSD.

„Candidez la Consiliul Județean Ilfov. Trebuie oameni de sport care să vorbească limbajul sportului și să îl înțeleagă, dar și să îi atenționeze pe cei care încearcă să schimbe ceva. Eu și Elisabeta Lipă ne implicăm foarte mult în partea administrativă”, anunța fosta sportivă înainte de alegeri.

„Am candidat din partea PSD pentru funcția de consilier județean, am fost prima pe listă susținută de partid. Am fost aleasă consilier județean în urma voturilor, însă așteptăm să se finalizeze întregul proces de votare, ne pronunțăm după”, a declarat fosta sportive.

Și fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (74 de ani), și-a asigurat un loc în Consiliul General al Muncipiului București, candidând tot pe listele PSD.

„Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Am muncit și am făcut campanie electorală, am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și am convins oamenii să ne voteze. Dacă făceau toți că mine, era altceva. Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treaba bună. Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treaba împreună", a declarat Dumitru Dragomir pentru gsp.ro, întrebat dacă va renunța la acest post, la fel ca antrenorul Daniel Pancu.