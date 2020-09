Ce se va întâmpla cu alegătorii depistați cu febră la intrarea în secțiile de votare: Explicațiile unui secretar de stat din Ministerul Sănătății (VIDEO)

Persoanele depistate cu simptome specifice infecției cu noul coronavirus la triajul făcut la intrarea în secțiile de votare își vor putea exprima opțiunea electorală urmând a parcurge un circuit separat de cel destinat celorlalți alegători. Precizările au fost făcute de secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir. Explicațiile vin în contextul în care, recent, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că "persoanele care se vor prezenta la alegeri şi vor avea simptomatologie (...) vor avea prioritate şi vor avea o cabină de vot dedicată pentru acest lucru".

”Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Afacerilor Interne a definit regulile pentru desfășurarea campaniei electorale. Legat de ziua votului, aceste reglementări au fost analizate și vor fi publicate în cel mai scurt timp.

Aici putem vorbi de trei tipuri de situații: vorbim de pacienți care sunt confirmați și se află în spital sau de pacienți care sunt în izolare sau carantină. Evident, pentru acești pacienți soluția este aceea a urnei mobile.

Când ajungi într-o secție se face triajul, cum se face în toate instituțiile. Dacă se descoperă că ai febră, un lucru pe care nu-l simți, (...) se va organiza un circuit special, astfel încât în respectiva cabină să intre doar pacienții cu această simptomatologie. Aceasta va fi cea mai apropiată locație de ușă astfel încât să intre și să iasă cât mai repede, vor avea prioritate, vor fi condiții speciale”, a declarat Andrei Baciu.

