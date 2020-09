Ciprian Ciucu, declarații la ieșirea din secția de vot: „Este important ca în acest an să avem un nou început” (VIDEO)

Candidatul PNL la Primăria Sector 6 a votat alături de Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR – PLUS, la Școala gimnazială nr. 279 din Sectorul 6.

La ieșirea din secția de vot, Ciprian Ciucu i-a îndemnat pe români din Sectorul 6 să voteze util la alegerile locale din 202:

„În momentul în care vor pune ștampila pe buletinul de vot, îi rog la un vot util. Este important ca în acest an să avem un nou început. Început real, bazat pe competenți, bazat pe integritate și împreună să punem Bucureștiul pe baze solide”, a declarat Ciprian Ciucu.

