Ciprian Ciucu, despre ”lucrările” făcute de administrația PSD în Sectorul 6: E ca la proști (VIDEO)

Ciprian Ciucu, candidatul PNL susținut de USR-PLUS la Primăria Sectorului 6, a vorbit miercuri, pentru B1 TV, despre experiența în administrație și strategii de dezvoltare care îl recomandă să ocupe această funcție în următorii patru ani. Ciucu a mai vorbit despre sărăcia din Sectorul 6, despre lipsa de investiții și nepăsarea unor angajați față de cei în slujba cărora ”lucrează”. El a dat exemplul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Sectorul 6, care este condusă de oameni cu averi fabuloase și mașini de lux, în vreme ce numeroase familii cu mulți copii din zonă se zbat în sărăcie.

Ciprian Ciucu: În Sectorul 6 sunt multe familii nevoiașe, iar șeful DGASPC are o avere fabuloasă

„Mi-am adus aminte că la mine în fața blocului au venit și au asfaltat și au turnat asfalt peste canal. Adică în București, în Capitala României. Le-am zis că acolo e un canal și au venit și au spart cu pikamerul, ca să se scurgă apa în canal. După ce au terminat lucrarea, a venit iar și au săpat. Deci e ca la proști.

În Sectorul 6, sărăcia este mare în special în Giulești Sârbi și în Giulești. Nici în Ghencea nu stăm foarte bine. Avem familii nevoiașe care au foarte mulți copii și, din păcate, banii Sectorului 6 de la DGASPC în special, care este o instituție cu un buget de 30 și ceva de milioane de euro și cu 1.200 de angajați, nu e orientată către oameni. Cei de acolo sunt orientați către BMW, către Audi, către Mercedesuri și tot ce se parchează pe lângă DGASPC în fiecare zi. Sunt mașinile șefilor. Șeful DGASPC are o avere fabuloasă și a avut un salariu fabulos”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru B1 TV.

Ciprian Ciucu: „Nu vrea să par arogant, dar provoc candidații din Sectorul 6 să vină la măcar un sfert din expertiza și experiența pe care le am eu"

Candidatul PNL susținut de USR-PLUS la Primăria Sectorului 6 a vorbit pentru B1 TV și despre experiența și realizările profesionale care îl recomandă pentru această funcție.

„Eu am lucrat în proiecte de administrație publică în ultimii 10 ani sau mai bine, poate la cel mai înalt nivel internațional, pentru Comisia Europeană sau pentru companii. De fapt, pentru companii angajate de către Comisia Europeană în țări din regiune. Am lucrat în Kosovo, Macedonia, în Georgia, în Republica Moldova și puțin în Ucraina. Am lucrat la strategii de dezvoltare: să iei date, să analizezi date statistice, economice, să vezi ce nevoi au, se fac analize de nevoi teritoriale, apoi se fac alocări bugetare pe prioritățile pe care identifici.

Evident că m-am specializat în așa ceva. Este practic același proces pe care îl ai când faci planificare strategică și bugetară la nivel de administrație publică locală.

Am terminat Științe Politice ca facultate, dar m-am specializat și am lucrat în special în proiecte de administrație publică. Am făcut și un master în Afaceri Europene. Eu m-am specializat învățând meserie de la experți la nivel internațional, cu 10-15-20 de experiență, acre lucrau în administrații centrale de obicei ale statelor din care proveneau - Germania, Olanda...

Nu vrea să par arogant, dar provoc candidații din Sectorul 6 să vină la măcar un sfert din expertiza și experiența pe care le am eu”, a mai declarat Ciprian Ciucu, pentru B1 TV.

Actualul Primar al Sectorului 6, Gabriel Mutu (PSD), principalul contracandidat al lui Ciucu, nu a vrut să participe la discuții, pe motiv că vrea o dezbatere față în față.