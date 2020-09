Ciprian Ciucu: „Îi aștept pe oameni la vot și e foarte important ca ei să vină, ca noi să câștigăm și să putem construi noul București” (VIDEO)

Ciprian Ciucu, candidatul PNL susținut de USR-PLUS la Primăria Sectorului 6, a declarat joi seară, pentru B1 TV, că în această campanie electorală pentru alegerile locale au exista prea multe atacuri murdare și prea puține discuții despre proiectele pentru București. El i-a îndemnat pe alegători să facă o comparație între candidați, apoi să iasă la vot: „Să se uite la mine, în comparație cu Gabriel Mutu. Și la celelalte sectoare la fel. Candidații noștri sunt mult, mult mai curați și sunt mult, mult mai competenți”.

Ciucu a susținut că are regrete în privința modului în care s-a desfăușurat această campanie electorală. Cu atât de multe mesaje neasumate și atacuri murdare din partea unor candidați, discuțiile despre problemele Capitalei și soluțiile la acestea nu prea și-au mai găsit loc.

Totuși, el speră ca locuitorii Sectorului 6 să fi aflat despre proiectul lui.

„A fost o campanie scurtă cu foarte multe probleme, cu mesaje neasumate inclusiv în cutiile poștale ale oamenilor, cu atacuri murdare. Îmi pare rău că oamenii nu au reținut esențialul sau nu știu dacă au putut să rețină esențialul dincolo de cine sunt candidații competenți și integri și cine sunt candidații care efectiv sunt incompetenți și corupți.

La Sectorul 6, campania dusă împotriva mea m-a pus de multe ori în situația de a reacționa rapid pe chestiuni care efectiv nu țineau de mine. Dar cred că printre am reușit să strecor și mesajul pentru Sectorul 6, pentru că am fost primul care și-a scris programul, care l-a publicat și în mare parte oamenii știu”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru B1 TV.

