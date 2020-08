Ciprian Ciucu (PNL-USR/PLUS): Odată ajuns primar în Sectorul 6, corupția și risipa vor fi eliminate, la fel și toate conexiunile pe care interlopii le au cu Primăria (VIDEO)

Candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a dat asigurări că, odată ce el va ajunge primar, iar partidele care îl susțin vor avea majoritatea în Consiliul Local, risipa și corupția vor fi eliminate din administrația acestui sector, la fel și conexiunile pe care interlopii le au cu Primăria. Ciucu a mai promis că, odată ajuns primar, urbanismul în Sectorul 6 va deveni unul civilizat, astfel încât nu vor mai răsări blocuri între alte blocuri, peste parcuri sau peste zonele cu parcare. Ciprian Ciucu s-a arătat încrezător că îl va învinge pe Gabriel Mutu (PSD), actualul primar al Sectorului 6, care își dorește un nou mandat, în alegerile ce se vor desfășura pe 27 septembrie.

Ciprian Ciucu dă asigurări că, odată ajuns primar, el și echipele PNL-USR/PLUS vor elimina corupția și risipa din administrația Sectorului 6

„Voi veni la Primărie pentru a aduce buna guvernare în Primăria Sectorului 6, acest sector care a avut mult de suferit în ultimii opt ani poate chiar mai mult. Performanța nu a existat în această Primărie și, împreună cu echipa mea, împreună cu echipa PNL, împreună cu echipa de consilieri ai USR-PLUS, care va avea majoritate în Consiliul Local, chiar vom schimba fața acestui sector.

Vom elimina corupția și risipa și vom elimina toate conexiunile pe care interlopii le au în acest sector, mă refer la relațiile cu Primăria. E ziua în care echipele noastre vor depune mai multe candidaturi și sunt convins că, după alegerile din 27 septembrie, Nicușor Dan va fi Primarul General al Capitalei, iar candidații susținuți de PNL, USR și PLUS vor fi primari la sectoarele Bucureștiului.

Au apărut fel și fel de blocuri și chiar cartiere care nu au acces la utilități, nu au acces la infrastructura socială, pentru că s-au dat autorizații de construire în locuri în care nu ar fi trebuit să se fi dat. Evident că atât timp cât există legal, va trebui să ne ocupăm și de ele, ca oamenii să nu aibă de suferit. Problema e că s-au dat acele autorizații de construire, deși nu trebuia. Voi opri acest fenomen, nu vor mai apărea blocuri între blocuri, blocuri peste parcuri sau peste zone cu parcări. Vom avea un urbanism civilizat”, a declarat Ciprian Ciucu.

Întrebat în legătură cu șansele pe care le are de a-l învinge pe Gabriel Mutu, actualul primar care mai vrea un mandat, Ciprian Ciucu a răspuns: „Gabriel Mutu practic a blocat panotajul în Sectorul 6 pentru că controlează anumite firme și, ilegal, mi-a dat niște bannere jos. Am depus autortizație, nu mi-a răspuns, a ignorat-o și a trimis ADP-ul să le dea jos. Gabriel Mutu se simte amenințat de mine și normal să fie așa, că am prima șansă în Sectorul 6. Am prima șansă în Sectorul 6 și, cu sprijinul oamenilor - că e foarte important ca oamenii să iasă a vot - voi câștiga aceste alegeri”.

Campania electorală, atipică din cauza epidemiei de coronavirus

Candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Sectorului 6 a mai precizat că are încredere că această campanie electorală se poate desfășura în deplină siguranță sanitară, chiar și în contextul epidemiei de coronavirus, atât timp cât regulile de distanțare socială sunt respectate, oamenii poartă măști de protecție și candidații se axează mai mult pe promovarea online.

„E o campanie atipică, dar cu toții trebuie să ne supunem acelorași rigori”, a mai spus el.

Pe 10 august, premierul Ludovic Orban declarase că, la nivelul actual de cazuri zilnice de infectare cu coronavirus, nu se pune problema amânării alegerilor locale. A insistat, însă, că este absolut obligatoriu să se respecte regulile de protecție.

„Au fost țări, Polonia și Croația de exemplu, care au organizat alegerile și asta nu a dus la o creștere a numărului de infectări. Repet, cu condiția ca toți să respecte regulile de protecție”, a mai precizat șeful Guvernului.

PNL și USR-PLUS au candidați comuni în București

La începutul acestei luni, PNL și USR-PLUS au ajuns la un acord pentru susținerea de candidați comuni la Primăria Generală a Capitalei și la Primăriile de sector.

