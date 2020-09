Ciprian Ciucu: PSD pregătește mașinațiuni pentru duminică, să demobilizeze lumea. Se vor crea busculade. Trebuie să rămânem alerți (VIDEO)

Ciprian Ciucu, candidatul PNL susținut de USR-PLUS la Primăria Sectorului 6, a declarat, vineri, că are informații verificate potrivit cărora PSD intenționează să creeze busculade și diferite alte evenimente pentru a descuraja oamenii să iasă la vot. Ciucu a precizat că acestea sunt plănuite să se petreacă mai ales în a doua parte a zilei de vot, când în general se prezintă la urne electoratul Dreptei. Liberalul a mai spus că a mers azi să vadă cu ochii lui cum se organizează mai multe secții de votare și nu i-a plăcut deloc ce a văzut. Prin urmare, el i-a îndemnat pe colegii săi din PNL și pe partenerii de la USR-PLUS să rămână vigilenți, la fel și Ministerul de Interne și Ministrul Sănătății.

Ciprian Ciucu: „Către mine vin zvonuri urâte despre mașinațiuni pe care PSD în București le pregătește pentru duminică, să demobilizeze lumea să nu vină la vot”

„Nu s-a terminat. Chiar dacă suntem la final de campanie, nu am câștigat încă aceste alegeri. Către mine vin zvonuri urâte despre mașinațiuni pe care PSD în București le pregătește pentru duminică, să demobilizeze lumea să nu vină la vot. Trebuie să rămânem alerți până când vom fi declarați câștigători.

Mă folosesc de acest prilej să fac publice informațiile pe care le am despre organizarea acestor alegeri: se vor crea busculade. (PSD) intenționează ca, în a doua parte a zilei, când vin la vot cei care de obicei ne votează pe noi, să creeze diferite evenimente pentru a descuraja lumea să iasă la vot.

Azi am mers să văd cum se organizează secțiile de votare, am mers în mai multe școli. Am mers incognito să văd cu ochii mei. Nu e regulă! Ministerul de Interne și ministerul Sănătății trebuie să rămână în alertă, iar fiecare reprezentant al nostru să monitorizeze foarte atent ce se întâmplă și să putem recționa rapid.

Trebuie să dăm împreună cele mai bune mesaje, să-i încurajăm pe oameni să meargă la vot”,a declarat, vineri, Ciprian Ciucu.

Știre în curs de actualizare

Ciprian Ciucu: PSD pregătește mașinațiuni pentru duminică, să demobilizeze lumea. Se vor crea busculade. Trebuie să rămânem alerți



Ciprian Ciucu: E foarte important ca oamenii să vină la vot, ca noi să câștigăm și să putem construi noul București

„A fost o campanie murdară, urâtă. Eu am dus o campanie frumoasă, împreună cu colegii mei. Am o echipă excelentă la PNL Sector 6. Acum sunt pe stradă și abia aștept să mă altur și eu lor. Atâta devotament și implicare rar mi-a fost dat să văd. Au crezut și cred că vom câștiga. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor, tuturor candidaților și colegilor de la USR-PLUS, cu care am dus o campanie bună împreună”, a mai declarat Ciucu.

Anterior, el afirmase că în această campanie electorală pentru alegerile locale au exista prea multe atacuri murdare și prea puține discuții despre proiectele pentru București.

„Să iasă oamenii la vot, asta este cel mai important, și să se uite la candidați, să se uite la candidați și să vadă că Nicușor Dan este un candidat mult mai competent și mult mai integru decât orice alt candidat în competiția pentru Primăria Caitalei. Și la fel la sectoare. Să se uite la mine, în comparație cu Gabriel Mutu. Și la celelalte sectoare la fel. Candidații noștri sunt mult, mult mai curați și sunt mult, mult mai competenți. Îi aștept pe oameni la vot și e foarte important ca ei să vină, ca noi să câștigăm și să putem construi noul București”, a mai declarat Ciprian Ciucu, candidatul PNL susținut de USR-PLUS la Primăria Sectorului 6.