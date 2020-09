Claudiu Bleonț a pierdut alegerile pentru Primăria Beliș: Câștigător a fost declarat actualul primar, condamnat recent pentru corupție

Actorul Claudiu Bleonț a pierdut alegerile pentru primăria comunei clujene Beliș. Candidat din partea PNL pentru funcția de primar, Bleonț a fost votat de 154 de alegători dintre cei peste 1.100 de cetățeni cu drept de vot din Beliș. Câștigător al alegerilor locale în comuna din județul Cluj a fost declarat social-democratul Viorel Matiș, actual primar, care însă fost condamnat definitiv pentru corupție chiar înainte de alegeri, informează actualdecluj.ro.

Actorul Claudiu Bleonț a pierdut alegerile pentru funcția de primar al comunei Beliș

La alegerile locale din 27 septembrie, în comuna Beliș au votat 841 de persoane, dintr-un total de 1.182 de cetățeni înscriși pe listele electorale. Actorul Claudiu Bleonț a obținut 154 de sufragii, iar victoria a fost adjudecată de candidatul PSD, Viorel Matiș, care a înregistrat 73% dintre voturile exprimate.

Situație incertă în comuna clujeană, după ce câștigător al scrutinului a fost declarat actualul primar, condamnat pentru luare de mită

Cu toate acestea, nu este clar dacă Matiș va putea să-și exercite noul mandat de primar, în condițiile în care în urmă cu câteva zile a fost condamnat la un an și patru luni închisoare cu suspendare pentru dare de mită. Decizia definitivă a fost pronunțată de judecătorii de la Curtea de Apel Cluj.

La începutul lunii iulie, Claudiu Bleonț a anunțat că renunță la actorie pentru a se înscrie în cursa electorală de la alegerile locale, cu intenția de a deveni primar al localității Beliș.

„La primăria din Beliș, Munții Apuseni. Nu că plec din Craiova, m-am mutat. Am buletin de Beliș. Nu am dreptul să vorbesc în dreptul nimănui și să judec faptului nimănui. Decizia mea s-a născut din inimă. De ce? Iubesc Apusenii dinainte de a mă naște, datorită tatei. S-a născut acolo, avea un cult pentru Apuseni. M-a plimbat de la 5 ani. Am vizitat Belișul de când era jos, înainte să vină lacul de acumulare. Am descoperit că mi-e dor definitiv de natură. Actoria mea face un pas dintr-o scenă a teatrului din București sau Craiova, spre o scenă mai mare, în care dialogul e direct cu cerul și cu Dumnezeu”, spunea atunci Claudiu Bleonț.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!

Actorul mai declara atunci că demersul său nu este unul politic, cu mai degrabă unul uman.

„Vreau să-mi fac curat în curte, o curte de 206 kilometri pătrați, aia e casa mea. Pentru mine, ca actor, care trăiesc pentru oameni și datorită unor oameni, autori, sunt pe scenă pentru oameni”, mai preciza actorul.

Claudiu Bleonț face astfel parte din rândul candidaților surpriză de la localele care au avut loc pe 27 septembrie. Printre aceștia s-au mai numărat Adriana Bahmuțeanu, Adina Alberts sau Florin Călinescu.