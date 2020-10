Clotilde Armand, despre imaginile controvesate: Cel care urcă un sac pe dulap e reprezentantul partidului lui Dan Voiculescu. Cel care plimbă sacii e șoferul DGASPC (VIDEO)

Clotilde Armand, candidată USR-PLUS care a câștigat alegerile pentru Primăria Sector 1, face noi precizări cu privire la acuzațiile de fraudă referitoare la alegerile din 27 septembrie. Într-o conferință de presă susținută, joi, alături de liderul USR, Dan Barna, aceasta a declarat că rezultatele alegerilor pentru Primăria Sectorului 1 se cunosc încă de luni dimineață. Anterior, într-o serie de postări pe Facebook, Clotilde Armand a venit cu noi informații referitoare la imaginile în care apar mai multe persoane într-o încăpere plină cu saci cu voturi, imagini surprinse de camerele de supraveghere din Biroului electoral de Sector 1 (BES1).

”Rezultatele se cunosc de luni dimineață, de la ora 6. Luni dimineață, toate procesele verbale s-au închis cu semnătura tuturor delegaților de la toate partidele. De luni dimineață se știu rezultatele și la PSD, și la USR-PLUS, și la PNL, toate partidele știu rezultatele. Faptul că la câteva secții de votare au fost diferențe de un vot, două voturi, o semnătură, două semnături, s-a clarificat, a durat mult timp, nu explicăm de ce, dar s-a clarificat. Aceste discrepanțe mici, normal, nu au niciun impact asupra rezultatului votului. Rezultatul votului e cunoscut de toată lumea. Discrepanțele mici, normale, au fost doar de câteva voturi”, a declarat Clotilde Armand.

