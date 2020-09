Cozile și aglomerația nu au întârziat să se formeze la alegerile locale din 2020. În Tunari alegătorii au sosit în fața secțiilor de vot încă de la ora 6.30, iar un alt incident a avut loc și la Mehedinți, unde oamenii s-au îngrămădit în fața unei secții de vot.

Alegătorii din Tunari au venit să voteze încă de la ora 6.30, când secțiile de vot nici nu se deschiseseră încă. Chiar și așa, la trei ore de la deschiderea urnelor, aceștia nu ar fi apucat încă să voteze, după cum scrie Digi 24.

Potrivit sursei citate, coada din fața Școlii Gimnaziale din Tunari a fost și la ora 10.00. Aici sunt organizate cele patru secții de votare. La intrarea în unitatea de învățământ, în jurul oreo 10.00 încă mai așteptau să intre aproximativ 150 de persoane.

Persoanele care își așteaptă rândul în fața secției de vot poartă mască și respectă măsurile sanitare, însă cu greutate reușesc să păstreze distanța, după cum scrie sursa citată mai sus.

FOTO: Expertforum.ro

