Confruntare între candidații la Primăria sectorului 3: Ce spun Aurelian Bădulescu și Mihail Neamțu despre problemele sectorului. Cum a explicat candidatul PSD episodul controversat de la conferința lui Nicușor Dan (VIDEO)

Candidații pentru Primăria sectorului 3 al Capitalei, Mihail Neamțu (PMP) și Aurelian Bădulescu (PSD) s-au întâlnit într-o confruntare electorală, marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire. Cei doi au vorbit despre principalele probleme ale sectorului condus, în prezent, de Robert Negoiță, precum și despre proiectele pe care le au. Totodată, Neamțu i-a cerut explicații contracandidatului său cu privire la episodul controversat de la începutul lunii iunie, atunci când Bădulescu a bruiat o conferință de presă susținută de Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Capitalei.

Principalele probleme ale sectorului 3, în viziunea lui Mihail Neamțu

Mihail Neamțu susține că nu își dorește să schimbe lucrurile bune existente în acest moment în sectorul 3, însă precizează că această zonă a Capitalei are încă multe probleme, cele mai importante ținând de zona de educație, locuri de muncă și sănătate.

”Eu vreau să păstrez lucrurile bune din sector. Nu o să fiu un irațional, un demolator. Ce este bun în sector? Fără doar și poate, sectorul se laudă cu cel mai frumos parc din București, poate la același nivel cu parcul Herăstrău. Ceea ce însă nu e în regulă e faptul că tu te oprești din lucrarea pentru cetățeni. Vă dau exemplu de niște presiuni majore. Pentru mine educația este cel mai important subiect al zilei. Domnul Negoiță nu a trimis pe nimeni în luna august sau septembrie ca să facă această muncă în plină pandemie. Culmea, domnul Negoiță a suferit de COVID, îi dorim multă sănătate, dar am dori sănătate și copiilor noștri. Zona de educație a fost complet ignorată. Un al doilea aspect care apasă foaarte mult pe umerii celor din cel mai bogat și mai mare oraș al României (sectorul 3 – n.r.) ține de locurile de muncă. Am vorbit cu antreprenorii din sector și toți mi-au spus «ca să-mi pun o banală firmă la stradă, plătesc 3.000 de lei pe an. Taxa de salubritate despre care Negoiță spunea că va fi zero, mă mai costă și ea între 3.000 și 4.000 de lei». Pe scurt, orice om care vrea să facă o afacere, trebuie să scoată întâi din buzunar și nu se mai poate gândi la profit pentru că el trebuie să dea la stat. Locurile de muncă, lipsa investițiilor în sector se resimt. Mulți oameni se duc în Pipera, în sectorul 1, să muncească și petrec 2-3 ore în trafic cu regretul că nu au putut să stea cu familia. Al treilea element este lipsa unui spital. (...) Din informațiile mele, nu există un spital dotat cu secție de ATI în sectorul 3”, a spus Mihail Neamțu.

Ce spune Aurelian Bădulescu despre felul în care a bruiat conferința de presă a lui Nicușor Dan

La rândul său, Aurelian Bădulescu a susținut că printre prioritățile sale se numără zonele mărginașe ale sectorului care se află într-un declaj semnificativ comparativ cu centrul sectorului 3.

"Primul proiect va fi evaluarea nevoilor în aceste zone (zonele sărace – n.r.) din sectorul 3, pentru că este discrepanța foarte mare", a spus Bădulescu.

Totodată, Bădulescu a fost întrebat de contracandidatul său dacă nu putea avea o atitudine civilizată în relația cu Nicușor Dan.

”Nu îmi place să văd în Bucureștiul anului 2020 huliganisme, excese. Cred că se poate și fără dulap, fără invective sau injurii. Nu credeți că aici aveți de îmbunătățit mult?”, a spus Neamțu.

”Dumneavoastră puteți să bateți cocoșul, dar armăsarul, nu. Ceea ce eu am încercat să-i reproșez lui Nicușor Dan și am tras un semnal de alarmă a fost un sigur lucru, că strada nu este a lui. (...) M-am dus acolo unde trebuia să meargă orice cetățean. Că m-am dus cu dulapul... m-am dus că așa a spus colegul dumnealui de partid, Rareș Bogdan, că a stat în dulap. Așa este, din păcate, eu mi-am permis să spun acest lucru, că în perioada când era necazul pe noi cât casa, nu a fost pe niciunde. Noi, cu bune și cu rele, am administrat Municipiul București”, a fost răspunsul lui Aurelian Bădulescu.