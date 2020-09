Constanța: Doi candidați la funcția de primar al comunei Băneasa s-au încăierat în curtea unui localnic (VIDEO)

Un alt incident a avut loc în județul Constanța. Candidații PNL și PSD la funcția de primar al comunei Băneasa s-au luat la harță chiar în curtea unui localnic.

Mai mult, unul dintre ei, a sărit gardul și l-a agresat pe contracandidatul său. Ulterior, cei doi s-au jignit, scuipat și amenințat. Persoana agresată s-a urcat în autoturism și a demarat, timp în care, candidatul agresor, a început să arunce cu pietre în vehicul, scrie ziuaconstanta.ro.

În urma evenimentului, candidatul vătămat a depus plângere la Poliția Băneasa.

În caz, autoritățile au întocmit în REM dosar pentru distrugere și amenințare și continuă cercetările în acest caz.

