Constantin Mitulețu-Buică (AEP): Am îndemnat toți românii din străinătate să se înscrie la votul prin corespondență. Din nefericire, nu avem un număr foarte mare de persoane înregistrate (VIDEO)

Constantin-Florin Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente, a explicat că „nu avem un număr foarte mare de persoane care s-au înregistrat” pentru votul prin corespondență, în ciuda campaniilor de informare desfășurate alături de MAE și misiunile diplomatice ale României. „Am avut sprijinul unor organizații din străinătate, Rezist, din România, Declic, care ne-au ajutat în promovarea acestui tip de vot alternativ, dar din păcate nu am avut o înregistrare așa cum ne-am așteptat în aceste condiții de pandemie”, a adăugat oficialul, vineri, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!”.

