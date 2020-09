CORONAVIRUS | Traian Băsescu, întrebat cât de sigur este ca românii să meargă la vot: Este la fel de sigur ca atunci când mergem la serviciu, când ne urcăm în autobuze, când mergem la mare (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu, candidat din partea PMP pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din 27 septembrie, susține că a merge la vot nu este mai periculos decât a merge la serviciu sau în vacanță. Într-o intervenție de luni seară în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, Băsescu a admis că organizarea alegerilor în plină pandemie poate duce la o înmulțire a cazurilor de coronavirus, dar a precizat că țara nu poate rămâne cu un ”minus din punct de vedere al democrației” în contextul în care mandatele aleșilor locali au ajuns la final încă din luna iunie, fiind prelungite deja pe fondul crizei sanitare.

Întrebat dacă este sigur să mergem la vot, candidatul PMP a răspuns: ”Este la fel de sigur ca atunci când mergem la serviciu, când ne urcăm în autobuze, când mergem la mare, la munte, e pandemie. Ne place, nu ne place, este o realitate a zilelor noastre. Că aducem un motiv în plus pentru extinderea bolii, a pandemiei, este foarte adevărat, dar, pe de altă parte, nu putem să mergem numai cu minus din punct de vedere al democrației”.

”Sigur, aici avem un mare semn de întrebare – o prezență foarte slabă, prin asta înțelegând ceva în jur de 30%, practic, delegitimează orice fel de alegere și rămâne să vedem cum vor gestiona aleșii lucrurile cu o susținere atât de slabă. Vorbesc de o prezență la vot de 30%, dar voturile se împart. Cei 30% devin 100% din cei prezenți și fiecare ia de acolo câte o bucățică. (...) Un primar, pe o prezență la vot de 30%, dacă ia 50% va avea, practic 15% din electorat. Aici suntem”, a mai precizat Traian Băsescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.