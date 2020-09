Cosette Chichirău, prinsă cu minciună. Cum a încercat candidata USR-PLUS la Primăria Iași să ascundă adevărul referitor la firma pe care a deținut-o în SUA

Cosette Chichirău nu a renunțat niciodată la firma Wellington Solar LLC pe care a înființat-o în anul 2014, în Statele Unite, potrivit documentelor oficiale, deși candidata USR-PLUS la Primăria Iași a încercat să ascundă adevărul, susținând că a cedat părțile economice către „parteneri”, conform Știrea de Iași, care notează că deputata nu a avut niciun partener în firma respectivă.

„Nu mai sunt administrator al firmei Wellington Solar LLC de la sfârșitul anului 2016. Am cedat partea economică partenerilor mei, iar firma ca formă legală, fără activitate economică, a rămas în conservare până în 2018, când a fost radiată. Nu am administrat această firmă și nu am obținut niciun fel de venituri din ea de la sfârșitul anului 2016 și până acum”, susține Cosette Chichirău.

În realitate, potrivit informațiilor publice de pe un site prestigios, Wellington Solar nu a avut un alt manager sau proprietar în afară de Cosette Chichirău între 2014 și 2018. Ultima modificare a informațiilor referitoare la firma lui Cosette Chichirău datează din 28 iunie 2019 – în cazul în care ar intenționa să declare că informațiile nu sunt actualizate.

Informațiile publice de pe site-ul respectiv au drept sursă echivalentul Registrului Comerțului din România la nivelul statului Massachusetts, și anume Massachusetts Secretary of the Commonwealth, Corporations Division.

Pentru că a deținut funcții de conducere în instituții financiare americane și ar trebui să cunoască legislația americană în domeniu, Cosette Chichirău ar trebui să știe că prevederile legale de peste Ocean obligă companiile să depună rapoarte anuale chiar și în scenariul în care nu desfășoară activități economice și se află „în conservare”, cum susține Cosette Chichirău în postarea sa.

Potrivit publicației, în realitate, nu există niciun document oficial care să ateste că deputatul USR Cosette Chichirău a renunțat la compania Wellington Solar LLC până la data de 30 iunie 2018, când aceasta a fost radiată.