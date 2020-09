Cristian Băcanu, candidat PNL/USR-PLUS la Sectorul 5: Primele indicii de fraudă au venit luni. Analizăm toate secțiile unde am găsit probleme. Sunt niște rezultate pe care eu, pur și simplu, nu le pot explica (VIDEO)

Cristian Băcanu, candidatul susținut de PNL și USR la Primăria Sectorului 5, denunță o fraudare a votului pentru primăria care, potrivit datelor din acest moment a fost câștigată de Cristian Popescu Piedone (PPUSL). Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Băcanu a anunțat că a fost cerută renumărarea voturilor, în condițiile în care termenul legal pentru solicitarea reorganizării scrutinului a expirat.

Băcanu a precizat că una din secțiile cu probleme este secția 930, unde 90 de voturi ale PNL pentru Cosiliul local ar fi fost trasferate altor formațiuni politice.

”Am solicitat deja Biroului Electoral renumărarea voturilor. Din păcate, nu suntem în termen să solicităm reorganizarea alegerilor. Primele indicii de fraudă au venit ieri (luni – n.r.), spre seară, când a fost făcută o renumărare la secția 930 din sectorul 5. Renumărarea a fost făcută din oficiu de către Biroul Electoral și acolo s-au găsit nereguli semnificative, și anume mai multe voturi luate de la anumite formațiuni și duse la alte formațiuni. Doar de la PNL, pe Consiliul local, erau luate 90 de voturi, din acestea 81 de voturi erau duse la Partida Romilor, cea care l-a susținut pe candidatul Piedone. Partida Romilor, în saci, avea patru voturi și pe hârtie avea 85 de voturi. Totodată, unul din voturile pentru mine se regăsea într-un alt teanc de voturi – metoda Maradona se numește, se mută voturile dintr-o parte în alta. Nu știu să vă spun dacă acele 81 de voturi au fost mutate sau nu dintr-un teanc în altul pentru că nu am această informație. 81 de voturi într-o secție în care erau 520 de voturi în total, adică undeva la 17-18% din voturi pe Cosiliul local, acolo, au fost efectiv furate doar de la PNL și mai fuseseră și de la alte formațiuni”, a declarat Cristian Băcanu.

Astfel, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS a anunțat că a fost dispusă înființarea unui grup de lucru la nivelul filialei PNL Sector 5.

„Am analizat toate secțiile de vot unde am găsit probleme. Sunt niște rezultate pe care eu, pur și simplu, nu le pot explica. De exemplu, există o secție unde aliații noștri de la USR-PLUS au luat, la Consiliul local, zero voturi, ceea ce e atât de puțin probabil. Fiecare partid avea acolo un reprezentant în secție, USR sigur avea un reprezentant și măcar votul ăla trebuia să-l ia.

În mod clar, la secția 930, a fost un furt și reprezentanții partidelor nu și-au făcut treaba, nici de la noi, nici de la USR-PLUS, nici de la PMP, nici de la alte formațiuni politice.

Un lucru foarte interesant pe care l-am observat în analiza noastră este că aceste secții unde sunt indicii serioase de fraudă sunt grupate pe centre de vot, adică pe școli. Pe Școala Petrache Poenaru, de pildă, toate secțiile sunt cu probleme”, a mai declarat Cristian Băcanu.

Cristian Popescu Piedone, condamnat în primă instanță, la opt ani și șase luni de închisoare în dosarul Colectiv, a revendicat, luni dimineață victoria în alegerile locale pentru Sectorul 5 al Capitalei.

