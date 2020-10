Dan Barna: Ideea că observatorii USR ar fi pus mâna pe saci e o minciună / Cine ar fi unul dintre cei care manipulează sacii cu voturi în imaginile apărute în spațiul public (VIDEO)

Liderul USR, Dan Barna, susține că reprezentanții USR-PLUS nu au atins sacii cu voturi din Biroul Electoral al Sectorului 1, iar una dintre persoanele care apare în imaginile din încăperea unde erau depozitați sacii este șoferul primarului încă în funcție, social-democratul Dan Tudorache.

Întrebat, joi, în cadrul unei conferințe de presă cine este persoana care manipulează anumiți saci din sala respectivă, Barna a răspuns: ”Este domnul Istrate Daniel, poziția 32 în compoziția Biroului electoral de secție, este angajat al Primăriei Sectorului 1, șofer al domnului Tudorache”.

”Simpla idee că USR PLUS, care nu sunt în guvernarea locală de la Sector 1, nu deţinem pârghiile executive ale domnului Tudorache, nu avem personal angajat în clădirea respectivă şi în instituţiile implicate acolo, să se sugereze că noi am fi putut cumva să intervenim în procesul electoral este o minciună sfruntată şi o aberaţie. (...)Tot personalul acesta auxiliar şi tehnic al Biroului Electoral al Circumscripţiei electorale a Sectorului 1 face parte din Primăria Sectorului. Sunt oamenii domnului Tudorache. Ei sunt cei care au luat sacul în mână, cei care l-au dus în birou, la dispoziţia preşedintelui, dar ideea că observatorii USR ar fi pus mâna pe saci e o minciună şi un fals”, susține Barna.

În ceea ce privește faptul că PSD cere anularea alegerilor și organizarea unui nou scruntin în Capitală, Barna a precizat: ”E păcat să anulăm alegerile doar pe București, cred că ar trebui pe toată România, că dacă tot ne batem joc, să o facem până la capăt. E o poziție care mi se pare foarte robustă din partea PSD. Știți cum e când ești prins cu o minciună și îți dai seama că nu mai poți să spui adevărul și încerci una și mai mare, și mai mare. Nu a ieșit golăneala de la Sectorul 1, acum încearcă să o dea pe tot Bucureștiul și mă aștept, în două zile, să se ceară anularea alegerilor pentru o perioadă nedefinită, pentru că e păcat ca domnul Tudorache să plece lăsând Sectorul 1 nesupravegheat.

Serios vorbind, mă îndoiesc că Biroul Electoral Central va lua o astfel de decizie, mai ales că nu există circumstanțe de niciun fel. Factual, în momentul de față, procesele verbale semnate de reprezentanții tuturor partidelor în fiecare secție sunt încărcate în sistem, datele sunt coerente și se leagă cele din procesele verbale cu cele din sistem, rezultatul e cel cunoscut și clar. Nu există niciu motiv pentru care să se anuleze alegerile”.ÎNCĂ O MOARTE FULGERĂTOARE, ÎN ROMÂNIA! CAUZA DECESULUI NU ESTE CUNOSCUTĂ ÎNCĂ

Între timp, un al doilea dosar penal a fost deschis în cazul acuzațiilor de fraudă care planează asupra alegerilor pentru Primăria Sectorului 1. Organele judiciare s-au autosesizat în urma apariției în spațiul public a înregistrărilor din Biroul Electoral de sector. Cercetările în acest al doilea dosar se desfășoară in rem, adică sunt investigate faptele.

”E foarte bine, pentru că mai există și dosarul penal mult mai consistent cu domnul cu procesele verbale în alb care nu avea ce să caute cu acele procese verbale, și cu tot acel laborator de falsificat procese verbale. De la acel dosar așteptăm să avem și sancțiuni și rezultate clare. Cercetările privind filmulețul sunt firești. E un film banal de activitate forească a Biroului secției electorale”, a mai spus Dan Barna, cu privire la ancheta procurorilor.

