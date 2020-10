Dan Tudorache: Aștept ca mâine BEC să ia în discuție contestația mea privind imaginile din presă. Nu-mi dau seama cum poate BEC să anunțe un câștigător fără să discute imaginile

Daniel Tudorache a comentat situația de la alegerile locale pentru Primăria Sectorului 1, la care a candidat pentru un nou mandat din partea PSD, și susține că așteaptă ca Biroul Electoral Central să ia în discuție contestația privind imaginile apărute în spaţiul public cu persoane care au intrat în sala unde s-ar fi aflat sacii de voturi din BES 1.

„Am depus la BEC o contestaţie. Nu s-a discutat acea contestaţie, Nu-mi dau seama cum poate să anunţe un câştigător fără să în calcul acele imagini şi să le discute. Aşteptăm. Eu aştept decizia BEC. Dacă aşa consideră, că e normal să vadă întreaga ţară acele imagini şi să nu le pună în discuţie, atunci înseamnă că ne merităm soarta.(...) Am înţeles că mâine (va lua BEC în discuţie contestaţia - n.r.). Am vorbit cu reprezentantul PSD şi am întrebat, de câteva zile tot întreb, când ia în discuţie acele imagini. Până acum nu s-a luat în discuţie. Am înţeles că mâine se vor lua în discuţie, aşteptăm şedinţa de mâine de la BEC să ia în discuţie acele imagini”, a declarat Dan Tudorache, duminică, la Antena 3, potrivit Agerpres.

El susține că tot ce poate spune este că imaginile din presă încă nu au fost luate în discuție.

„Atunci când s-a intrat în acea cameră nu s-a făcut niciun înscris. Asta este ilegalitatea. E treaba justiţiei. Nu mai comentez. Văd că te baţi cu morile de vânt. Toată lumea vede ce s-a întâmplat şi chiar nu mai contează. Atunci de ce să mai votăm dacă chiar nu contează când descoperi o fraudă? E adevărat am descoperit-o mai târziu, pentru că atunci s-a întâmplat", a mai spus Daniel Tudorache.

Biroul Electoral al Municipiului București a respins numărarea voturilor pentru Sectorul 1

Declarația lui Daniel Tudorache vine în contextul în care, duminică, Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins, duminică, renumărarea voturilor în Sectorul 1.

„Ca urmare a analizei contestaţiilor prin prisma motivelor invocate, a actelor depuse şi în lumina dispoziţiilor legale aplicabile, Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale nr. 42 a Municipiului Bucureşti constată că acestea sunt neîntemeiate” , se preciează în hotărârea BEM.

Todoată, Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti „apreciază că eventuala încălcare a legii (în cauză, a dispoziţiilor art.93 şi 94 din Legea nr.11512015) putea fi sesizată prin procedura reglementată de art. 95 alin. (1) - (3) din Legea nr. 115/2015, respectiv prin formularea unor întâmpinări şi, după caz, a unor contestaţii, mijloace legale aflate la îndemâna reprezentanţilor competitorilor electorali - membri sau delegaţi, precum şi a candidaţilor care, potrivit legii, au avut dreptul să asiste la operaţiunile de votare şi la cele ulterioare votării, şi prin intermediul cărora ar fi fost posibilă înlăturarea oricărui dubiu generat de eventuale inexactităţi sau nereguli de consemnare a rezultatului votului".

Clotilde Armand, candidata USR-PLUS și PNL, a declarat că este „oficial primarul Sectorului 1”.

„Biroul Municipiului Bucureşti a respins în urmă cu câteva minute (11 la 4 voturi) contestațiile PSD împotriva mea. Astfel, în Sectorul 1 nu se mai anulează alegerile și nu se mai renumără voturile. Telenovela pesedistă a contestațiilor s-a terminat. Manipularea abjectă s-a terminat. Știu că le este greu să creadă asta dar de astăzi sunt oficial primarul Sectorului 1", a scris ea, pe rețelele sociale.