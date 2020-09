Dana Budeanu, prima reacție după înfrângerea Gabrielei Firea: „Mi-ați rămas pe toate tocurile, săracilor”

Dana Budeanu a oferit și prima reacție la înfrângerea Gabrielei Firea, după ce a susținut-o pe durata campaniei electorale. Vedeta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook:

„V A LUAT O VIATA RAZNA CA N AM MAI POSTAT? HAI GATA CA AM ATERIZAT IN OCCIDENT SI AM INTELES CA TOTI #GII SARBATORESC ADUNATI CU PENSATII DÃ LA PNL CE AU VOTAT 10% DIN AIA CU DREPT DÃ VOT DIN BUCURESTI!

10% E FIX SPAGA CARE SE IA LA COMBINATII!

APROAPE DOUA MILIOANE DE EURO PÃ ECHIPE, TOATA PRESA PLATITA CU ZECI DE MILIOANE DE EURO, TOTI FATALAII ADUNATI PÃ DREAPTA AU SCOS 10%?

PAI ATATA SCOT EU MOCA, SINGURA, CAND FAC PAUZA 5 MINUTE PE ZI SA POSTEZ PENTRU O SAPTAMANA!

AM VENIT SA MI IAU PANTOFI, CA MI ATI RAMAS PE TOATE TOCURILE, SARACILOR!

PS: ALEGERILE NU SUNT PENTRU BOGATI, CACOVIDU! VA PUPA DANUTA!

PS2: MI E RUSINE DE NICU GIGANTU! CE SA I CANTE LU NICUSOR?”, a scris Dana Budeanu pe Facebook, după înfrângerea Gabrielei Firea la Primăria Capitalei.

