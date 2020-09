Daniel Florea, la 4 ani și 3 luni de când a devenit primarul Sectorului 5: „În acest moment avem un sector sigur, sănătos, curat, modern și educat” (VIDEO)

Primarul Daniel Florea a prezentat „fără niciun fel de fard” sau partizanat „adevărul despre Sectorul 5”, care este în acest moment unul „sigur, sănătos, curat, modern și educat”. La fix 4 ani și 3 luni de la momentul când prelua postul de edil, vineri, social-democratul a făcut un bilanț al mandatului și a vorbit despre viitorul sectorului.

„Am pus accent pe siguranță. Sectorul 5 este, din 2016 și până acum, conform statisticilor Poliției Române, cel mai sigur sector din București. Avem cel mai performant sistem integrat de supraveghere video din țară și cel mai performant dispecerat dintre toate instituțiile statului. Am dat copiilor ceasuri cu buton de panică. Poliția Locală din sector este capabilă să intervină în orice punct în maximum 2 minute”, a scris Daniel Florea, pe Facebook. Totodată, în live-ul din postare, el a mai arătat: „În acest moment, avem un sector sigur! În conformitate cu statisticile Poliției, din 2016 și până în prezent, Sectorul 5 are cea mai mică rata a criminalității din București, egală cu cea din Brașov și Cluj”.

Edilul a subliniat și nivelul de siguranță sanitară din sector.

„Avem un sector sănătos pentru că am avut grijă de oameni. Am dat dezinfectant și șervețele dezinfectante familiilor defavorizate din sector. Am dat pachete cu alimente celor care aveau mare nevoie de ele. Am dat dezinfectant pentru scările de bloc, am dat citrice familiilor din sector”, a mai scris primarul Sectorului 5. În live, el a adăugat: „Încă de la începutul pandemiei, când anunțam că avem cele mai puține cazuri de COVID-19 în București, lucrurile s-au menținut la acest nivel”.

Printre altele, Daniel Florea susține că „educația primează și acest lucru se poate vedea prin intermediul proiectelor implementate. Am dat rechizite tuturor copiilor din sector”.

De altfel, același Daniel Florea anunța, într-un alt context, că a „început distribuirea primelor tablete pentru elevii din Sectorul 5. Vom distribui în total 33.000 de tablete pentru toți elevii din sector. Tabletele vor primi gratuit acces la Internet nelimitat pe doi ani. Pentru noi, educația este prioritară și vom face toate eforturile pentru a le lua cât mai repede și a le distribui cât mai repede către toți copiii”.

Cu ocazia prezentării făcute vineri, primarul Daniel Florea a transmis și un apel la mobilizare electoratului din Sectorul 5, „pentru a putea avea un consiliu orientat spre binele cetățenilor”.

„Vă rog acum să ne mobilizăm așa cum știu eu că o putem face, să fim echipa aia câștigătoare și să facem un efort mai mare, pentru a putea avea un consiliu orientat spre binele cetățenilor, pentru că știți că PNL și USR nu au votat niciun proiect. Numai uniți putem să facem lucrurile bune pe care le merităm!”, a afirmat Daniel Florea, primarul Sectorului 5 al Capitalei.

Daniel Florea, la 4 ani și 3 luni de când a devenit primarul Sectorului 5