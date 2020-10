Declarația de avere a lui Dominic Fritz. Câți bani are în conturi primarul ales al Timișoarei

Dominic Fritz a devenit primarul Timișoarei, în urmă alegerilor de pe 27 septembrie 2020, însă multă lume se întreabă cine este el și ce avere are în conturi.

Cine este Dominic Fritz

Fritz s-a născut în Germania și a lucrat peste 10 ani în administrația publică germană înainte să fac pasul în politică locală din Timișoara. A venit în Timișoara în anul 2003 ca voluntar la un centru pentru copii defavorizați al Fundației Caritas. De atunci arămas în România.

Ce avere are primarul ales al Timișoarei

Potrivit declarației de avere, Dominic Fritz a câștigat în 2019, din postura de angajat la cabinetul fostului președinte al Germaniei, 41.000 de euro. Potrivit documentului depus din postura de candidat, primarul Timișoarei este și un jucător la bursă, având cumpărate acțiuni la mai multe companii importante, printre care Netflix, Samsung și Siemens, Telekom, Booking sau Visa.

În plus, el deține în Timișoara un apartament de 65 de metri pătrați, nu are mașînă personală și nici bijuterii sau obiecte cu valoare care să depășească 3.000 de euro. mÎntr-un cont are 15.600 de euro și într-altul, 2.000 de euro. Dominic Fritz are și un cont în RON în care are 1.500 de lei. Dominic Fritz deține și acțiuni în valoare de peste 38.000 de euro.

La capitolul venituri, declarația de avere a lui Fritz arată că această a avut, în 2019, din postura de angajat al cabinetului fostului președinte al Germaniei un venit de 41.000 de euro. De asemenea, din închirierea apartamentului pe care îl deține în Timișoara, Fritz a câștigat aproape 8.800 de lei.