Dezbatere pe B1 TV. Principalii candidați la Primăria Sectorului 1, față în față. Dan Tudorache: Am început proiecte importante / Clotilde Armand: Alegătorii să ia în calcul realizările, nu promisiunile (VIDEO)

Jurnalistul B1 TV Silviu Mănăstire i-a adus duminică, în fața telespectatorilor, pe principalii candidați la Primăria Sectorului 1, cel mai bogat sector al Capitalei. Clotilde Armand, candidata USR-PLUS susținută de PNL, și Dan Tudorache, reprezentantul PSD în această cursă electorală, au spus, pe rând, de ce consideră fiecare că ar trebui să primească votul alegătorilor.

Dan Tudorache a susținut că el ar trebui să câștige deoarece „56 de ani i-am petrecut aici” și pentru că „am început ceva proiecte, câteva proiecte importante, pe care România nu le-a început”. Iar Clotilde Armand a precizat că „se poate vedea ce am votat în Consiliu. Sunt 1,2 miliarde de lei investiții votate, dar nerealizate”.

Armand i-a rugat insistent pe alegători să ignore promisiunile făcute de candidați și să ia în calcul strict ce au făcut aceștia până acum. La rândul său, Tudorache a enumerat toate funcțiile pe care le-a deținut până acum.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

De ce consideră Clotilde Armand că ea ar trebui să fie noul primar al Sectorului 1:

„De ce m-ar vota pe mine? Într-adevăr, e un singur tur și atunci acest vot este extrem de important. Sunt 20 de candidați, dar un singur tur. Va trebui, din primul tur, alegătorii să aleagă bine. Am spus mereu că alegătorii să nu se bazeze pe promisiuni, ci pe fapte, ce am făcut fiecare în viața noastră. Pentru domnul Tudorache este al doilea mandat, putem să vedem ce a făcut în primul mandat. Pentru mine se poate vedea ce am votat în Consiliu. Sunt 1,2 miliarde de lei investiții votate, dar nerealizate. Să ne bazăm pe ce a făcut fiecare în viața lui, ce a făcut, de unde vine, care sunt echipele pe care le-a condus, la ce nivel de profesionalism le-a condus, care sunt realizările lui. Eu am intrat în politică nu pentru că nu aș avea o carieră, am o carieră foarte bună, am venit pentru a schimba, a face o schimbare, pentru a avea o Primărie care îi ascultă pe cetățeni. Asta ar fi dorința mea și sfatul meu. Alegătorii să se bazeze pe ce a realizat fiecare, de unde vine și nu pe promisiuni”.

De ce consideră Dan Tudorache că ar trebui să primească un nou mandat la Primăria Sectorului 1:

Este incendiară pe rețelele de socializare, dar toată lumea rămâne surprinsă când află cu ce se ocupă tânăra de fapt (FOTO)

”De ce să mă voteze pe mine? În primul rând, pentru că 56 de ani i-am petrecut aici, în acest sector. Am început proiecte, am început din 2000 proiecte, când am fost consilierul primarului Gherasim. Am fost consilier local, apoi general, apoi viceprimar, deputat pe un colegiu din Sectorul 1. Deci toată viața mea... Până în 2000 am fost inginer de căi ferate. Din 1988, când am terminat facultatea, am fost inginer stagiar și până în 2000 am lucrat în Căile ferate. De atunci am intrat în politică, fiind consilier al primarului Gherasim și am ajuns până aici. Deci asta e viața mea, parcursul meu. De ce m-ar vota pe mine? Pentru că am început ceva proiecte, câteva proiecte importante, pe care România nu le-a început. Le putem detalia. Deci din cauza asta, eu consider că eu ar trebui să fiu votat și nu doamna Clotilde Armand”.