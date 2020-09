Dinu Iancu Sălăjanu, candidatul PNL la șefia CJ Sălaj: Am o revoltă interioară cum mulți sălăjeni au. Noi vom rezolva problemele județului și nu fac promisiuni politicianiste (VIDEO)

Dinu Iancu Sălăjanu, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Sălaj, a declarat joi, pentru B1 TV, că actuala administrație PSD a județului a avut grijă să-i țină pe oameni în subdezvoltare, pentru că „îi poți manipula mai ușor pe cei care depind de tine”. Acesta a afirmat că el și echipa sa au soluțiile pentru toate problemele cu care se confruntă sălăjenii. Liberalul a mai spus că oamenii nu-și doresc decât să aibă condiții mai bune de trai, mai ales că au văzut în alte județele conduse de PNL că se poate. Sălăjanu s-a arătat încrezător că va câștiga bătălia electorală din 27 septembrie.

Dinu Iancu Sălăjanu s-a arătat destul de încrezător că va deveni președintele Consiliului Județean Sălaj, dată fiind reacția pozitivă pe care a primit-o de la oameni pe parcursul campaniei electorale.

„Această campanie mi-a dat ocazia să fiu din nou printre oameni, chiar cu restricțiile pe care le impune această situație medicală. Știți că mă simt bine printre oameni, dar de data aceasta am simți peste tot o nevoie de schimbare a administrației și a culorii politice în județul Sălaj. Asta îmi dă încredere, cum îmi spun toți oamenii cu care mă întâlnesc, că voi fi președintele Consiliului Județean, Am simțit acest lucru prin căldura cu care am fost primit peste tot, prin toate cuvintele frumoase pe care mi le-au adrsat sălăjenii și petru asta vreau să le mulțumesc pentru tot”, a declarat Sălăjanu, pentru B1 TV.

