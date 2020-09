Două dosare penale în Vrancea: La o secție din Odobești s-a constatat lipsa unei ștampile de vot, iar la Răcoroasa urna mobilă ar fi fost transportată de o persoană care nu avea acest drept

Autoritățile au întocmit dosar penal pentru furt, după ce la o secție de votare din orașul Odobești s-a constatat lipsa unei ștampile de vot, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea citat de Agerpres.

Alegeri locale 2020. Două dosare penale întocmite în Vrancea

„Prin apel 112, preşedintele unei secţii de votare din Odobeşti a sesizat faptul că a constatat lipsa unei ştampile de vot. Poliţiştii efectuează verificări, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt” a precizat Paula Enache, purtătoare de cuvânt a IPJ Vrancea.

Nicușor Halici, deputat PSD Vrancea, susține că suspectează că o ștampilă ar fi fost scoasă în mod intenționat din secția de votare, într-o încercare de fraudare a alegerilor prin așa-zisa metodă „Suveica”. Afirmația a fost făcută duminică, în timpul unei conferințe de presă.

„Suspiciunea noastră este că la Odobeşti s-a încercat să se facă acea fraudare, aşa cum o ştim în mod popular, 'Suveica'. Sper să nu fi reuşit, pentru că «Suveica» are nevoie de un singur buletin de vot ştampilat în afara secţiei. După aceea foarte greu poate fi identificată. Am sesizat instituţiile abilitate pentru a face cercetări şi a fi în alertă, să nu fie viciate sub nicio formă intenţia şi opţiunea de vot a alegătorilor", a declarat Nicuşor Halici.

Totodată, potrivit IPJ Vrancea, a fost întocmit un dosar penal, după ce polițiștii au fost sesizaţi că, la Răcoasa, urna mobilă ar fi fost transportată de o persoană care nu avea acest drept.



„În comuna Răcoasa a fost sesizat faptul că este transportată urna mobilă fără respectarea regimului prevăzut de lege. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului urnei de vot - art.390", a mai spus Paula Enache.

În țară, până la la ora 16, alegătorii români s-au prezentat la urne într-un procent de 30,94%

Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00, iar până la ora 16.00, la nivel național, s-au prezentat la urne 30,94% dintre alegători, adică 5.662.054 de cetățeni. Județele cu cea mai mare prezență la vot sunt: Olt (39,59%), Giurgiu (39,17%), Teleorman (39,09%). În schimb, județele cu cea mai scăzută prezență la vot: Iași (26,01%), Covasna (25,99%), Vaslui (25,9%).

În primele nouă ore de votare, în Capitală, s-au prezentat la urne 23,73% dintre alegători. Cel puțin până la ora 16, prin comparație cu județele, Bucureștiul înregistra în continuare cea mai scăzută prezență de vot la nivelul întregii țări.

Tot până la ora 16.00, au votat cu ajutorul urnei mobile 39.597 de români. Cât despre prezența la vot în mediul rural / urban, până la această oră au votat 3.088.184 de români din mediul rural și 2.573.870 din mediul urban.

Prin comparație, la alegerile locale din 2016, în primele nouă ore de votare, prezența la vot era de 31,73% la nivel național, adică votaseră, în total, peste 5,8 milioane de români. În 2016, prezența la vot în Capitală a fost, până la ora 16.00, de 22,15%.