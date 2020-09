Dumitru Dragomir, consilier al Muncipiului București. „Nu renunț la nimic!” / Daniel Pancu refuză funcția

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (74 de ani), și-a asigurat un loc în Consiliul General al Muncipiului București, candidând pe listele PSD.

Deși Gabriela Firea nu a mai câștigat încă un mandat de Primar General, Mitică Dragomir a dat asigurări că are planuri pentru Capitală.

Dumitru Dragomir, consilier al Muncipiului București

„Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Am muncit și am făcut campanie electorală, am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și am convins oamenii să ne voteze. Dacă făceau toți că mine, era altceva. Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treaba bună. Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treaba împreună", a declarat Dumitru Dragomir pentru gsp.ro, întrebat dacă va renunța la acest post, la fel ca antrenorul Daniel Pancu.

Daniel Pancu renunță la funcția de consilier în cadrul Primăriei Capitalei

Antrenorul echipei Poli Iași, Daniel Pancu, a anunțat deja că renunță la funcția ce i-a fost atribuită, aceea de consilier PSD în cadrul Consiliului General al Capitalei.

Fostul jucător al naționalei și al Rapidului a menționat că va rămâne doar antrenor la Poli Iași, nefiind interesat de cariera politică. ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!

„Nu, nu se pune problema să preiau funcţia la Consiliul General al Capitalei. De ce? Păi, ar însemna să iau banii cam degeaba pentru că aş fi nevoit să lipsesc de prea multe ori. Să ştiţi că am făcut-o dezinteresat pentru că îi apreciez foarte mult pe cei care m-au convins, iar când am luat decizia să candidez eram în Bucureşti, cu destul timp liber.

Acum chiar nu se poate şi cred că nu ar fi ok pentru cei de la Poli Iaşi ca eu, în loc să mă concentrez pe echipa, să stau pe drumuri sau cu gândul în altă parte. Sunt trup şi suflet cu Poli Iaşi”, a declarat Daniel Pancu.

Amintim, Gabriela Firea a pierdut șefia Primăriei Capitalei, în fața lui Nicușor Dan, obținând un scor de 37,99% din voturi, față de 42,77%, scorul oponentului său.

„ Am fost dezbinați și nu din vina mea. Tocmai de aceea, oameni care ar fi putut să pună umărul astfel încât echipa mea să își poată continua proiectele, din respect pentru bucureșteni, nu pentru mine, nu îmi făceau mie o favoare. Au făcut tot ceea ce a ținut de ei, cei de centru-stânga, astfel încât să mă lovească cot la cot cu adversarii mei. Dacă de la inamici accepți mai ușor anumite critici, pentru că până la urmă acesta este jocul democratic, dar atunci când cei din familia ta te lovesc, de multe ori pe la spate, știți cum se spune, cuțitul înfipt în spate e mai dureros”, a declarat Gabriela Firea după pierderea alegerilor.