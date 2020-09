Eugen Tomac: Este mult mai grav să ne temem de virusul care poate bântui democrația decât de pandemie (VIDEO)

Președintele PMP Eugen Tomac s-a prezentat la vot cu puțin timp înainte de ora 9. Acesta i-a îndemnat pe cetățenii români să iasă la vot, menționând că ”este mult mai grav să ne temem de virusul care poate bântui democrația decât de pandemie”.

”Îi invit pe cetățenii români să vină la vot. Este mult mai grav să lipsim de la acest exercițiu democratic și cred că este mult mai grav să ne temem de virusul care poate bântui democrația decât de pandemie. Am votat astăzi pentru experiență, pentru competență, pentru mai multă transparență. Cred că, chiar dacă trecem printr-o perioadă mai grea, trebuie să dăm dovadă de implicare și să venim să votăm din convingere”, a spus Eugen Tomac.

El a mai adăugat că își doreșre ca democrația românească să nu mai sufere.

”Mi-aș dori foarte mult ca democrația românească să nu mai sufere (...) și este absolut esențial să înțelegem că fiecare din noi are propria conștiință, are propriile convingeri. Am votat pentru oameni politici care au idealuri”, a afirmat Tomac.