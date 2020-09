Fiica și ginerele primarului din Focșani, Cristi Misăilă, au fost reclamați pentru apelarea abuzivă la 112 și furt de materiale informative (VIDEO, FOTO)

Fiica și ginerele primarului din Focșani, Cristi Misăilă, au fost reclamați pentru apelarea abuzivă a numărului de urgență 112, pentru furtul unor materiale informative care nu le aparțineau și distrugerea acestora.

PNL Vrancea susține că Raluca Alecsandrescu și Dorian Alecsandrescu, șeful Poliției Locale Focșani, instituție aflată în subordinea primarului Misăilă, au sunat abuziv, vineri seară, la 112 pentru a face o reclamație neîntemeiată la adresa organizației liberale.

„În condițiile în care nu dețineau o hotărâre definitivă a Biroului Electoral Județean Vrancea, fiica și ginerele primarului Cristi Misăilă și-au permis să-și folosească influența și să cheme Poliția în mod abuziv. Cei doi au asmuțit, practic, Poliția municipiului Focșani împotriva voluntarilor Partidului Național Liberal aflați în campanie electorală legală pe raza municipiului Focșani”, a transmis PNL Vrancea.

Filiala liberală o acuză pe Raluca Alecsandrescu și că a mințit cu Poliția de față, pretinzând că hotărârea Biroului Electoral este executorie.

