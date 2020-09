Florin Cîțu, după ce a votat: Îi încurajez pe toți oamenii să vină la vot, e simplu și nu se riscă nimic (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, duminică, după ce a votat la alegerile locale, că procesul electoral s-a desfășurat foarte rapid, chiar dacă votarea are loc în condiții speciale, în contextul pandemiei de coronavirus.

La ieșirea de la secția de votare, Cîțu i-a îndemnat pe români să meargă la vot.

”A mers foarte repede, chiar și în aceste condiții. Știam de la început cu cine votez, bineînțeles, nu au fost probleme. Organizarea este foarte bună, aș vrea să-i felicit pe cei care s-au ocupat, s-a stat foarte bine la coadă, a fost simplu. În interior a fost foarte clar, unde mergi, cum votezi, identificarea s-a făcut imediat, deci nu au fost probleme. De aceea, îi încurajez pe toți oamenii să vină astăzi la vot, e simplu și nu se riscă nimic”, a declarat Cîțu.

Răspunzând unor îmtrebări din partea jurnaliștilor, Cîțu a anunțat că luni va prezenta datele execuției bugetare.

”Mâine voi prezenta execuția bugetară. (...) În condițiile aceastea, tot am reușit să economisim la portofoliul datoriei publice 100 de milioane de euro și să ne împrumutăm mai ieftin. Sunt performanțe”, a mai spus ministrul Finanțelor.Horoscop Alina Bădic // Horoscopul CHINEZESC pentru luna Cocoșului

Aproape 19 milioane de români sunt aşteptaţi, dumnică, să voteze la alegerile locale. Cetățenii cu drept de vot își vor alege primarii, președinții de consilii județene, dar și pe cei care vor face parte, timp de patru ani, din consiliile locale și județene. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00, iar românii vor putea să-și exprime opțiunea electorală până la ora 21.00.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.