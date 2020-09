Florin Cîțu: România se schimbă. Românii s-au săturat de socialism şi de PSD

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat, duminică, că s-a plimbat pe stradă în Videle şi a constatat că România se schimbă și că românii s-au săturat de socialism şi de PSD.

Florin Cîțu: ”Vă spun foarte clar, România se schimbă”

”Acum plec din Videle spre Alexandria. Vă spun foarte clar, România se schimbă. Românii s-au săturat de socialism şi de PSD”, a transmis, duminică, pe Facebook, ministrul Finanţelor.

Anterior, într-o întrunire electorală la Videle, oficialul a afirmat că s-a plimbat pe stradă şi a întâlnit mulţi oameni care au apreciat măsurile luate de Guvern, scrie News.ro.

”Am vrut să văd, în inima celor care au condus România în ultimii ani de zile spre dezastru, cum se simt măsurile pe care le-am luat în aceste luni. Voiam să iau pulsul. Am vrut să văd exact ce cred oamenii. La Videle am fost pe stradă şi am vorbit cu oamenii, iar tot ce am fcut noi a fost bine primit. Nu am văzut ostilitate şi am fost pe stradă, în piaţă, nu a fost nimic aranjat. De obicei, ministrul Finanţelor nu este cel mai iubit dintre miniştri, dar am avut surpriza plăcută să văd mulţi oameni care au apreciat ce a decis Guvernul în acest an. Pentru mine acesta a fost testul care mi-a arătat că Româna se schimbă”, a spus Florin Cîţu.

Ministrul a făcut precizări despre măsurile luate de Guvrn în ultimul an, despre injectarea decapital în economie, dar şi despre fondurile europene pe care România le poate atrage în perioada următoare.

”Ce pot eu să vă garantez este că banii nu vor mai ocoli Alexandria. Banii care vin în România nu se vor mai duce doar câtre anumite firme. Se vor duce pentru dezvoltarea comunităţilor”, a menționat Cîţu.

Ministrul Finanțelor: „Liderii europeni consideră foarte bune măsurile pe care Guvernul României le-a adoptat în această perioadă”

Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, a declarat că măsurile adoptate de Guvernul României, în contextul pandemiei de coronavirus, sunt considerate a fi „foarte bune” de către liderii europeni.

Potrivit ministrului Finanţelor Publice, comisarul european pentru Buget şi Administraţie, Johannes Hahn, comisarul european pentru Transport, Adina Vălean și preşedintele grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber au felicitat Guvernul Orban pentru modul în care a gestionat criza sanitară şi dimensiunea economică a acesteia.

Florin Cîțu: Social-democrații nu se lasă până nu aruncă țara în aer

Amintim că Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a avut o reacție extrem de dură după ce, în comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament, PSD și aliații au votat majorarea pensiilor cu 40%, dar și alte măsuri cu impact bugetar.UN ADEVĂRAT MIRACOL! S-a dus cu iubitul său necredincios la mormântul Părintelui Arsenie Boca. Când au ajuns acolo, ceva cu totul NEAȘTEPTAT i s-a întâmplat tânărului

Liberalul a susținut că social-democrații trebuie să dispară de pe scena politică, altfel vor arunca țara în aer. Cîțu a mai precizat că situația e cu atât mai penibilă cu cât aceste măsuri au fost votate inclusiv de doi foști miniștri de Finanțe. El a explicat faptul că social-democrații practic au votat pentru creșterea deficitului bugetar la 15% în 2020 și pentru reducerea gradului de îndatorare cu 4%. „PSD este un pericol pentru sănătatea economică a României”, a acuzat Florin Cîțu.

„V-am spus că PSD este un pericol pentru sănătatea economică a României. Nu am exagerat cu nimic. Astăzi a mai venit o dovadă. În comisia buget/finanțe PSD a votat să crească deficitul bugetar la 15% în 2020 și în același timp să reducă gradul aprobat de îndatoare cu 4 puncte procentuale”, a scris Florin Cîțu, pe Facebook.