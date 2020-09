Fostul președinte Ion Iliescu a solicitat urna mobilă pentru alegerile locale din 2020 (VIDEO)

Fostul președinte al României Ion Iliescu a solicitat urna mobilă pentru alegerile locale din 2020 și cel mai probabil în cursul acestei zile își va exercita dreptul la vot.

Iliescu ar fi urmat să voteze la Liceul Jan Monet din București. În această secție de votare și-a exercitat dreptul fundamental și actualul președintre în funcție, Klaus Iohannis, dar și fostul președinte al țării Traian Băsescu.

Reamintim că astăzi alegerile sunt organizate în condiții speciale, din cauza pandemiei de COVID-19. Alegătorii trebuie să poarte masca de protecție în secțiile de votare și să se dezinfecteze la intrarea și la ișirea din unitate.

