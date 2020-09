Suspiciuni de fraudă şi în judeţul Olt, în oraşul Piatra Olt. Unul din candidaţii la primărie a prezentat pe facebook procesul verbal din secţia în care au votat el şi familia lui. În document se arată că în acea secţie ar fi primit zero voturi.

Sandu Crăciun este candidatul USR-PLUS la Primăria Piatra Olt din judeţul Olt. Chiar dacă a mers la secţia de votare împreună cu familia sa pentru a se vota, când s-au numărat voturi Sandu Crăciun avea fix zero voturi. El a prezentat această situaţie inedită pe facebook.

"Rezultatul votului de la Piatra Olt poate fi uluitor, din pacate! Eu, candidat la funcţia de primar al oraşului Piatra Olt şi respectiv la funcţia de consilier local din partea Alianţei USR-PLUS, am fost arondat pentru a-mi exprima votul la secţia nr. 101 din Piatra Olt. La aceeaşi secţie de votare au fost arondaţi şi soţia mea împreună cu fiul şi fiica mea. Rezultatul pentru alegerea consilierilor locali, înscris pe procesul verbal, semnat şi ştampilat de membrii comisiei împreună cu locţiitorul şi preşedintele de secţie: Alianţa USR-PLUS: 0! Cu alte cuvinte, nici eu nu m-am votat? Felicitări Biroului Electoral Local pentru munca depusă! Domnule judecător Arabela Fănel, vi se pare normal ce s-a întamplat?", a scris Sandu Crăciun pe Facebook.

El a spus că va depune astăzi o plângere, deoarece primarul care a fost ales a câștigat „cu peste o mie de voturi deasupra PNL, care stătea foarte bine aici”.

„Toată tărășenia ține de moralitate, vreau ce pe viitor să nu se mai întâmple așa ceva. Că e un vot, că-s 100, că-s 1.000... să fie concretizate în procesul verbal”, a mai spus Sandu Crăciun.Cum arată Bombonica, fosta soție a lui Liviu Dragnea (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.