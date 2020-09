Gabriela Firea, Candidatul PSD la fotoliul de primar general al Capitalei a mers la vot la prima oră a dimineții. Edilul în funcție al Capitalei a votat în această dimineață, fiind primul alegător la acea secție de votare.

Edilul în funcție candidează pentru cel de-al doilea mandat la funcția de primar general al Capitalei, din partea partidului social democrat.

„Da, am votat! Mă bucur că am ajuns și de această dată să fiu primul votat din această secție. Am votat cu gândul la toți copiii din București, la toți adulți și la bunicii noștri. E adevărat, ne dorim cu toții investiții în infrstructură, combaterea poluării, investiții foarte mari pentru că s-a simțit nevoia și în această perioadă de pandemie și în școli și în spitale, dar cei mai importanți sunt oamenii”, a precizat edilull în funcție, Gabriela Firea, după ce a votat în cursul zilei de duminică.

